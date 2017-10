kabel eins punktet in der Daytime mit US-Serien

© kabel eins

kabel eins hat am Mittwoch über Stunden hinweg gute Quoten am Nachmittag geholt. Möglich wurde das durch US-Serien, die deutlich gefragter sind als etwa das eigenproduzierte Vorabendprogramm. Bei Sixx lief es für "Paula kommt" recht gut.



05.10.2017 - 09:41 Uhr von Timo Niemeier 05.10.2017 - 09:41 Uhr

Während sich US-Serien derzeit fast ausnahmslos im Free-TV schwer tun, gibt es einen Ort, an dem sie schon seit einiger Zeit für beständig gute Quoten sorgen: Am Nachmittag von kabel eins. Auch am vergangenen Mittwoch war das so: So kam "Castle" ab 13 Uhr auf 450.000 Zuschauer und 9,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. "The Mentalist" steigerte die Reichweite danach auf 600.000 und holte ebenfalls sehr gute 8,8 Prozent. "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." lagen im Anschluss mit 6,7 und 6,3 Prozent ebenfalls weit über dem aktuellen Senderschnitt.

Für kabel eins ist das ein echter Glücksfall: Ohne die US-Serien am Nachmittag läge man auf Monatssicht vermutlich noch weiter hinten. Wenn der Sender am Vorabend nämlich auf eigenproduzierte Formate umschwenkt, brechen die Quoten ein: "Abenteuer Leben" kam am Mittwoch auf 510.000 Zuschauer und 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Mein Lokal, Dein Lokal" holte nur 3,6 Prozent und "Achtung Kontrolle" war mit 5,0 Prozent schon die beste Eigenproduktion. Hinzu kam am Mittwoch auch eine schwache Primetime: Der Film "Gefährten" holte nur 4,7 Prozent bei 1,07 Millionen Zuschauern, "A.I. - Künstliche Intelligenz" musste sich am späten Abend mit 3,3 Prozent begnügen.

Bei Sixx startete derweil eine neue Staffel von "Paula kommt!". Die erste neue Folge erreichte ab 22:10 Uhr 250.000 Zuschauer und 1,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Damit lag das Format auf Anhieb leicht über den aktuellen Senderschnitt. Im Verlaufe des Abends konnte sich die Sendung mit alten Folgen noch auf bis zu 3,7 Prozent steigern. Durchwachsene Quoten holte der Spielfilm in der Primetime: "Like Us - Unsere 30" wollten nur 200.000 Menschen sehen, das entsprach 1,0 Prozent Marktanteil.

Der neue Sitcom-Abend bei ProSieben Maxx bewies unterdessen zum Auftakt Luft nach oben: Zwei Folgen von "Two and a Half Men" blieben bei 1,2 und 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. "The Last Man On Earth" im Anschluss bei 0,9 und 1,0 Prozent. Erst die Wrestling-Show "Raw" konnte die Quoten danach in die Höhe treiben: 240.000 Zuschauer bescherten dem Sender beim jungen Publikum 1,8 Prozent.

