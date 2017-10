ZDF und Sat.1 trotzen der RTL-Fußball-Dominanz

© RTL/Guido Engels

Fast zehn Millionen Menschen haben am Donnerstagabend bei RTL den Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gesehen. Das ZDF und Sat.1 schlugen sich dagegen recht gut, ProSieben kam unter die Räder.



06.10.2017 - 09:01 Uhr von Timo Niemeier 06.10.2017 - 09:01 Uhr

Deutschland hat sich am Donnerstag mit einem Sieg über Nordirland für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland qualifiziert. Die Partie hat RTL richtig gute Quoten beschert: Die erste Halbzeit kam auf 9,18 Millionen Zuschauer. Das entsprach 29,5 bei allen und 29,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Die zweite Halbzeit sahen dann sogar 9,87 Millionen Menschen. Die Marktanteile kletterten auf 35,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 33,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.





Auch die Zusammenfassungen der anderen Qualifikationsspiele wollten am späten Abend noch mehr als drei Millionen Menschen sehen, hier konnte sich RTL noch immer über sehr gute 18,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe freuen. Dank der Übertragung landeten die Kölner am Donnerstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 17,4 Prozent und waren damit uneinholbar vorne. Auch beim Gesamtpublikum lag man mit 15,2 Prozent auf Platz eins, das ZDF schaffte es auf Rang zwei aber auch zu guten 13,4 Prozent.

Überhaupt schlug sich das ZDF gegen die Fußball-Dominanz recht wacker: Ein alter "Bella Block"-Film erreichte zur besten Sendezeit 3,74 Millionen Zuschauer und damit 12,1 Prozent. "Der Staatsanwalt" tat sich danach mit 2,84 Millionen Zuschauern und 10,3 Prozent schon etwas schwerer. Zufrieden sein kann man auch in Sat.1: Eine neue Folge von "Criminal Minds" kam auf 10,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum - in der vergangenen Woche holte die Serie nur einen einstelligen Wert. 2,17 Millionen Menschen sahen zu. Zwei Wiederholungen lagen danach noch bei 8,5 und 9,8 Prozent. "Elementary" landete am späten Abend bei 9,0 Prozent Marktanteil - das ist der beste Wert, den die Serie seit April 2016 geholt hat.

Sehr schwer tat sich dagegen ProSieben: Mit dem Film "Super 8" unterhielt man lediglich 1,01 Millionen Zuschauer, 560.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug schwache 5,7 Prozent. Das Erste unterhielt mit einem alten "Hubert und Staller"-Film 3,03 Millionen Zuschauer, das entsprach 9,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, "Panorama" wollten danach aber nur noch 1,92 Millionen sehen - hier wurden 6,7 Prozent gemessen.

