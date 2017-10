ProSieben fährt am Nachmittag Quoten-Achterbahn

© ProSieben

Die Quoten der US-Sitcoms am ProSieben-Nachmittag sind derzeit alles andere als beständig, schön zu sehen war das am Donnerstag. Bei Vox dagegen sorgte ein altbekanntes Dreierpack für gute Werte.



06.10.2017 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 06.10.2017 - 09:48 Uhr

ProSieben hat am Donnerstagnachmittag aus Quotensicht eine Achterbahnfahrt hingelegt. Waren "How I Met Your Mother" und "2 Broke Girls" zur Mittagszeit nur einstellig, so änderte sich das ab 13:25 Uhr mit "Two and a Half Men". Drei Folgen der Serie schwankten zwischen 10,1 und 11,0 Prozent Marktanteil, was angesichts des derzeitigen Quotenniveau des Senders schon sehr gut ist. Die durchschnittliche Reichweite lag bei mehr als 400.000.





"The Middle" gab im Anschluss aber deutlich ab, nur 300.000 und 340.000 Menschen sahen sich die zwei Folgen an. Das hatte 8,4 und 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge. "The Big Bang Theory" steigerte sich danach wieder spürbar und kam auf bis zu 13,3 Prozent Marktanteil. Auch die zwei weiteren Folgen lagen bei sehr guten zweistelligen Werten. Danach war die Freude allerdings schon wieder vorbei: "Taff" sahen sich 500.000 Menschen an, der Marktanteil ging auf 9,7 Prozent zurück. Zwei Folgen der "Simpsons" blieben bei jeweils 9,3 Prozent hängen und auch "Galileo" kam nur auf 8,9 Prozent.

Relativ verlässlich dagegen der Nachmittag bei Vox: "Shopping Queen" kam ab 15 Uhr auf 710.000 Zuschauer und 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "4 Hochzeiten und eine Traumreise" sowie "Zwischen Tüll und Tränen" erreichten danach jeweils gute 11,4 Prozent. Erst "Hautnah: Die Tierklinik" ließ der Werte spürbar nach unten gehen, doch auch dieses Format lag mit 7,5 Prozent noch im grünen Bereich. "Das perfekte Dinner" rutsche dann im Anschluss auf 6,5 Prozent ab.

