"Der Preis ist heiß" meldet sich mit guten Quoten zurück

© RTLplus

Bei RTLplus kann man mit den Quoten von "Der Preis ist heiß" vorerst zufrieden sein. Die Neuauflage schlug sich zum Auftakt gut, auch wenn manch alte Gerichtsshow zuvor gefragter war. Für "Entweder - oder" war bei ZDFneo indes mehr drin.



10.10.2017 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 10.10.2017 - 09:10 Uhr

Nach 20 Jahren meldete sich "Der Preis ist heiß" am Montag mit neuem Gewand zurück. Mit den Quoten kann man bei RTLplus zunächst zufrieden sein, denn mit 160.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 0,9 Prozent bewegte sich der Gameshow-Klassiker auf Flughöhe des Senderschnitts. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's mit 1,0 Prozent sogar noch ein bisschen besser. Die Show sorgte vor allem bei den Jüngeren für einen Einschaltimpuls, denn im Vorfeld hatte sich eine Wiederholung von "Staatsanwalt Posch ermittelt" zunächst mit nur 0,4 Prozent begnügen müssen.

Vom Schwung der Neuauflage profitierte im Anschluss auch "Jeopardy!", das sich ebenso wie die anderen Gameshows am Montag mit neuen Folgen zurückmeldete. Das Quiz mit Joachim Llambi verbuchte überzeugende 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und kam insgesamt auf 170.000 Zuschauer. Beim "Familienduell" waren anschließend 200.000 Zuschauer dabei, "Glücksrad" wollten später sogar 230.000 Zuschauer sehen. Mit Marktanteilen von jeweils 0,8 Prozent lief's für die beiden Formate sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen ordentlich.

Einzig "Ruck Zuck" tat sich dazwischen etwas schwerer und kam nicht über 0,6 Prozent beim jungen Publikum hinaus. Insgesamt blieben hierfür 180.000 Zuschauer dran. Nach wie vor bleibt es allerdings dabei, dass RTLplus die höchsten Reichweiten nicht mit seinen Gameshow-Neuauflagen verbucht, sondern mit alten Gerichtsshows. Das war am Montag nicht anders: Dort brachte es "Das Strafgericht" am frühen Nachmittag zwischenzeitlich auf bis zu 270.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zu diesem Zeitpunkt für immerhin 2,0 Prozent.

Doch nicht nur RTLplus versuchte sich am Montag an einen Show-Neustart, sondern auch ZDFneo. Dort schlug sich "Entweder - oder" um 19:30 Uhr mit 610.000 Zuschauern zwar deutlich besser als die Klassiker des Privatsenders, doch aus dem Vorprogramm machte die neue Sendung viel zu wenig. "Bares für Rares" hatte zuvor nämlich noch 1,08 Millionen Zuschauer unterhalten. Bei den 14- bis 49-Jährigen stürzte der Marktanteil von 3,3 auf 1,1 Prozent ab. In der Primetime war das Publikum schließlich wieder da: Dort ließ "Inspector Barnaby" mit 1,63 Millionen Zuschauern manch vermeintlich größeren Sender hinter sich.

Teilen