"2 Broke Girls" holt die besten Quoten seit Jahren

Neben "The Big Bang Theory" konnte sich ProSieben am Montag auf "2 Broke Girls" verlassen. Die US-Sitcom war so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr. Vox feierte derweil einen schönen Erfolg mit alten Folgen von "Club der roten Bänder".



10.10.2017 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 10.10.2017 - 09:35 Uhr

Die Tagesmarktführerschaft musste ProSieben am Montag zwar RTL überlassen, doch angesichts starker Quoten in der Primetime hat man in Unterföhring allen Grund zur Freude. Doch es ist keineswegs "The Big Bang Theory", das mit seinem Tagessieg für Jubel sorgt, sondern "2 Broke Girls". Mit 1,25 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern steigerte sich die Comedyserie um 22:05 Uhr auf einen starken Marktanteil von 15,2 Prozent in der Zielgruppe - das war der beste Wert seit der ersten Staffel vor mehr als vier Jahren.

Insgesamt schalteten 1,42 Millionen Zuschauer ein. Alleine gegenüber der vergangenen Woche zog die Reichweite damit um fast eine halbe Million Zuschauer an. Gefragt war zudem auch eine im Anschluss gezeigte Wiederholung, die sich mit 1,09 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,1 Prozent in der Zielgruppe ebenfalls weit über den Normalwerten von ProSieben bewegte. Die Quoten sind vor allem deshalb erstaunlich, weil ProSieben zuvor mit mehreren "Big Bang"-Aufgüssen zwischenzeitlich nicht über einen Marktanteil von 11,7 Prozent hinausgekommen war.

Eine neue Folge hatte sich zum Start in den Abend dagegen in gewohnt guter Verfassung präsentiert: 1,59 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und ein Marktanteil von 15,8 Prozent machten "The Big Bang Theory" zur meistgesehenen Sendung des Tages in der Zielgruppe und auch insgesamt lief's angesichts von 2,11 Millionen Zuschauern glänzend. "Mom" konnte an die starken Zahlen zwar nicht anknüpfen, hielt sich zu später Stunde mit Marktanteilen von 11,5 und 10,7 Prozent aber zumindest wacker - der Wechsel des Sendeplatzes hat sich somit in jedem Fall bezahlt gemacht.

Mit gemischten Gefühlen wird man indes bei Vox auf seinen Serien-Abend blicken. Während der "Club der roten Bänder" trotz zweier Wiederholungen mit Marktanteilen von 9,0 und 9,7 Prozent in der Zielgruppe deutlich über dem Senderschnitt lag, meldete sich "Humans" zu später Stunde mit Tiefstwerten zurück. Auf gerade mal 4,4 Prozent belief sich der Marktanteil um 22:15 Uhr, auch danach sah es mit 4,8 Prozent kaum besser aus. Mehr als 320.000 Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr drin. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte es noch für bis zu 11,0 Prozent gereicht.

Verglichen mit RTL II war Vox allerdings noch gut bedient: Dort enttäuschte die Dokusoap "Echt Familie - Das sind wir" zur besten Sendezeit mit gerade mal 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 470.000 Zuschauern. "Undressed" erreichte danach zwar eine geringfügig höhere Reichweite, schaffte aber trotzdem nur 4,3 Prozent Marktanteil. kabel eins trumpfte dagegen ab 22:25 Uhr mit Bud Spencer und Terence Hill auf: "Die rechte und die linke Hand des Teufels" war dort am späten Abend mit 990.000 Zuschauern sowie tollen 7,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum gefragt.

