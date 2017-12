Nitro mit starkem November, Nick mit Problemen

© NITRO

Nitro legte nicht zuletzt dank der Italien-Schmach einen richtig starken November hin und führt die Riege der Männersender nun wieder alleine an. Bei den Kindersendern gerät Nick weiter unter Druck, während Super RTL trotz Kika-Erholung weit in Front liegt.



01.12.2017 - 13:35 Uhr von Uwe Mantel 01.12.2017 - 13:35 Uhr

Nitro eroberte im November die alleinige Spitzenstellung unter den Männersendern zurück - nicht zuletzt dank König Fußball. Wie Italiens WM-Traum im Spiel gegen Schweden platzte, wollten in der Spitze fast drei Millionen Zuschauer sehen. Letztlich steigerte sich Nitro im November auf 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und ließ damit DMAX hinter sich, das bei 1,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe stabil blieb. ProSieben Maxx gab im Vergleich zum Oktober minimal ab und landete bei 1,4 Prozent Marktanteil.

Trotzdem kann nicht nur die Mediengruppe RTL Deutschland mit der Entwicklung ihres Männersenders zufrieden sein, sondern auch ProSiebenSat.1. Zwar legte ProSieben Maxx im Vorjahresvergleich nicht ganz so stark zu wie Nitro, das 0,5 Prozentpunkte höher lag, mit einem Plus von 0,3 Prozentpunkten darf man aber ebenfalls sehr zufrieden sein. Ein langfristiger Wachstumstrend ist auch bei Sat.1 Gold zu beobachten, das mit 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen 0,4 Prozentpunkte über dem Novemberwert des vergangenen Jahres lag, auch wenn es im Vormontsvergleich diesmal kein Wachstum gab. Nur Sixx kann unter den kleineren Sendern der ProSiebenSat.1 derzeit kein Wachstum im Jahresvergleich verzeichnen.

Größter der kleineren Sender blieb beim Gesamtpublikum unangefochten ZDFneo, das wieder die 3-Prozent-Marke zurückeroberte, allerdings bei den 14- bis 49-Jährigen leicht auf 1,7 Prozent Marktanteil zurückfiel. Merklich unter den Vorjahreswerten landeten die Nachrichtensender, deutlich im Aufwind war nach einem schwächeren Oktober hingegen wieder der Musiksender Deluxe. Sport1 landete leicht unter Vorjahr und muss nach dem Verlust der Zweitliga-Spiele und Bundesliga-Zusammenfassung am Montag generell etwas kleinere Brötchen backen, zumal auch das Hoffenheim-Spiel in der Europa League nicht so gut lief wie erhofft. Hier dürfte man darauf hoffen, dass der BVB nach dem Aus in der Champions League zumindest Platz 3 verteidigt, um im weiteren Verlauf der Saison in der Europa League antreten zu können.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Nov 16 MA gesamt

Super RTL

2,2

+0,2 -0,3

1,8 Nitro 2,0

+0,2

+0,5

1,7

DMAX 1,8

+/-0

+/-0

1,0 ZDFneo 1,7

-0,1

+0,1

3,0

Sat.1 Gold

1,7

+/-0

+0,4

1,6

Comedy Central (14-2 Uhr) 1,6 +0,1

--

0,6

ProSieben Maxx

1,4 -0,1

+0,3

0,7

ZDFinfo 1,3 +/-0

+/-0

1,3

N24 1,2 -0,1

-0,3

1,0

Kika

1,2 -0,1

-0,2

1,0

Disney Channel

1,2 +/-0

-0,1

0,8

Sixx 1,1

-0,1

+/-0

0,7

RTLplus 1,0

-0,1

+0,1

1,2

Viva (6-14 Uhr) 1,0 +0,1

--

0,4

n-tv

0,9 +/-0 -0,2

1,0

Phoenix

0,8 +0,1

+/-0

1,1

Arte 0,8 +/-0

+0,1 1,1

Tele 5

0,8 +/-0

+/-0

0,8

3sat 0,7

-0,1 -0,1

1,3

Sport1 0,7

+/-0

-0,1

0,8

Nick 0,6 -0,1

--

0,5

Deluxe Music

0,6 +0,2

+0,3

0,2

TLC 0,5 -0,1

+0,1

0,3 One 0,5

+/-0

+0,1

0,6

kabel eins Doku

0,4

+/-0

+0,2

0,4

Eurosport 1

0,3

+/-0

+/-0 0,5

N24 Doku

0,3 0,2 Tagesschau24 0,3 0,3 Servus TV 0,2 +/-0 0,3

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Nick sehr schwach, Kika erholt, Super RTL weit vorn

Nachdem Super RTL im Oktober den besten Monatswert seit über vier Jahren einfahren konnte, ging es im November wieder ein kleines bisschen nach unten. Trotzdem dürfte man bester Laune in den letzten Monat des Jahres gehen: Obwohl der "Kika" sich nach dem miesen Oktober wieder steigern konnte, beträgt der Vorsprung von Super RTL, das die Werte nur noch gemeinsam mit Toggo Plus ausweist, noch immer beträchtliche 3,6 Prozentpunkte bei den 3- bis 13-Jährigen. Im November des Vorjahres lag der Kika übrigens noch fast zwei Prozentpunkte vor Super RTL.

In Reihe 2 der Kindersender gibt's keine guten Neuigkeiten. Der Disney Channel musste im November weiter abgeben und rutschte wieder unter die 9-Prozent-Marke. Richtig duster sieht's für Nick aus: Mit 6,8 Prozent Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen holte der Sender einen der schwächsten Werte seit vielen Jahren. Nur im Fußball-geprägten Juni 2016 war in den letzten Jahren ein geringerer Marktanteil ermittelt worden.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Nov 16 MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 22,9 -0,6

+3,4

2,1 Kika

19,3

+1,5

-2,1

---

Disney Channel

8,9

-0,3

-0,3

1,2

Nick 6,8

-0,3 -1,0 0,3

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 6 bis 20:15 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Dritte Programm: HR berappelt sich, bleibt aber Schlusslicht

Generell mussten die Dritten Programme alles in allem im November etwas Federn lassen und kamen zusammen genommen auf einen bundesweiten Marktanteil von 12,4 Prozent nach 12,8 Prozent im Oktober. Nur eines der Dritten Programme konnte in seinem Sendegebiet im Vergleich zum Vormonat zulegen: Der HR - der allerdings auch von einem erschreckend niedrigen Stand kommt. Trotz eines Plus von 0,4 Prozentpunkten blieb das Fernsehprogramm des HR mit 5,5 Prozent Marktanteil im eigenen Sendegebiet dann auch das schwächste aller Dritten Programme - und zudem im Vormonatsvergleich der größte Verlierer.

Der Rückstand zum RBB verkürzte sich aber deutlich, weil das RBB Fernsehen zugleich den Aufschwung aus dem Oktober nicht bestätigen konnte und deutlich Federn ließ. Trotzdem liegt der reformierte Sender über dem Vorjahreswert. Etwas, das sonst nur dem BR Fernsehen gelang.

MA

ab 3

+/-

Vormonat +/-

Nov 2016 MDR 9,4 -0,4 -0,2 BR 7,7 +/-0

+0,4 NDR 7,5

+/-0

-0,2 SWR 6,4

-0,2

-0,4 WDR 6,4 +/-0

-0,2 RBB 5,8

-0,5

+0,2 HR 5,5

+0,4

-0,9

Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Der Monat im Pay-TV

Die von Sky vermarkteten Sender erreichten im November gemeinsam einen Marktanteil von 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum, ein spürbarer Abschlag von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat. Im Entertainment-Bereich blieb "The Walking Dead" bei Fox das größte Zugpferd, nach dem herausragenden Staffelstart mit 4 Prozent Marktanteil haben sich die Marktanteile aber eine Etage tiefer eingependelt und lagen knapp über zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der gefragteste Film war "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" mit 270.000 Zuschauern über zwei Ausstrahlungen hinweg, dicht gefolgt von "Assassin's Creed".

Stärkstes Zugpferd blieb aber der Sport. Das Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern verfolgten 1,77 Millionen Zuschauer am Samstagabend, der Marktanteil in der Zielgruppe stieg hier auf stolze 12,9 Prozent. Während der Samstags-Konferenz wurden sogar bis zu 16,7 prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielt. Abseits des Fußballs punktete zudem Sky Sport News HD mit der Übertragung des Boxkampfes von Manuel Charr, den im Schnitt 320.000 Zuschauer verfolgten - mit steigender Tendenz im Verlauf des Kampfes. Bei der Siegerehrung waren dann schon 420.000 Zuschauer mit dabei.

Teilen