"Cobra 11" erholt sich, Staffel-Tief für "Criminal Minds"

Nachdem "Alarm für Cobra 11" in der vergangenen Woche so wenige Zuschauer hatte wie noch nie, erholte sich die Actionserie deutlich. "Criminal Minds" ließ im Gegenzug Federn. Im Ersten startete "Über die Grenze" mit fünf Millionen Zuschauern.



08.12.2017 - 09:19 Uhr von Uwe Mantel 08.12.2017 - 09:19 Uhr

Mit nur noch 2,17 Millionen Zuschauern wurde in der vergangenen Woche die geringste Reichweite in der über 20-jährigen Geschichte von "Alarm für Cobra 11" gemessen. Davon konnte sich die Action-Serie an diesem Donnerstag wieder spürbar erholen. Die Reichweite zog auf 2,51 Millionen Zuschauer an, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 8,1 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil sogar drei Prozentpunkte höher aus als in der Vorwoche und lag mit 14,8 Prozent wieder deutlich über dem Senderschnitt.

Weil im weiteren Verlauf des Abends nur noch Wiederholungen zur Verfügung standen, konnte RTL dieses Quotenniveau freilich nicht halten. Ganz so schlecht wie in der vergangenen Woche sah es für alte Folgen von "Cobra 11" und "Countdown" aber auch nicht aus: Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen pendelten zwischen 11,5 und 12,6 Prozent.

Während RTL zulegte, musste im Gegenzug Sat.1 Federn lassen. "Criminal Minds", das in der vergangenen Woche noch mit "Cobra 11" mithalten konnte, fiel um 20:15 Uhr auf 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Das war kurz vorm Finale der schwächste Wert der aktuellen Staffel. 1,88 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Zwei alte Folgen von "Criminal Minds" kamen im Anschluss auf 7,5 und 8,6 Prozent Marktanteil, ehe "Elementary" trotz Free-TV-Premiere mit nur 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einmal mehr unterging.

Um Krimifans bemühte sich am Donnerstagabend auch Das Erste. Dort feierte der deutsch-französische Krimi "Über die Grenze" seinen Einstand und lockte immerhin 4,99 Millionen Zuschauer an. Das reichte für 16,0 Prozent Marktanteil und den Tagessieg beim Gesamtpublikum. Das ZDF sortierte sich mit der Carmen-Nebel-Benefizshow "Die schönsten Weihnachts-Hits" mit 4,36 Millionen Zuschauern dahinter ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete "Über die Grenze" mit 7,3 Prozent Marktanteil allerdings hinter der privaten Konkurrenz.

