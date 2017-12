"NCIS: New Orleans" solide, Disney punktet mit Dornröschen

© kabel eins

Nach dem Senderwechsel erreichte "Navy CIS: New Orleans" zwar so wenige Zuschauer wie noch nie, erwies sich aber als Einschaltimpuls bei kabel eins. Richtig gut lief es unterdessen für den Disney Channel, der mit dem Klassiker "Dornröschen" überzeugte.



09.12.2017 - 09:27 Uhr von Marcel Pohlig 09.12.2017 - 09:27 Uhr

Zwar steigerte sich "Navy CIS: New Orleans" bei Sat.1 zum Ende der zweiten Staffel wieder, weil die Serie zwischenzeitlich aber auf nur noch 6,2 Prozent fiel, reichte man die dritte Staffel lieber gleich zu kabel eins durch. Dort startete diese am Freitag durchaus solide. 390.000 Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein, womit ein Marktanteil von viereinhalb Prozent erzielt wurde. Damit bewegte sich "Navy CIS: New Orleans" in etwa auf Höhe des Senderschnitts.

Der Ableger von "Navy CIS" erwies sich dabei auch als Einschaltimpuls und hatte mehr Zuschauer als eine zuvor gezeigte "Navy-CIS"-Wiederholung, die in der Zielgruppe nur 280.000 Zuschauer beziehungsweise magere 3,3 Prozent erzielte. Insgesamt schalteten 790.000 Zuschauer ein, während sich "Navy CIS: New Orleans" anschließend auf 910.000 Zuschauer steigerte. "The Mentalist" erreichte mit zwei Folgen anschließend im Schnitt 815.000 Zuschauer und steigerte sich in der Zielgruppe von 310.000 Zuschauern und 4,0 Prozent bei der ersten auf 360.000 Zuschauer und 5,6 Prozent bei der zweiten Folge.

kabel eins bewegte sich damit ungefähr auf einem Level, auf dem sich am Freitag auch Vox befand. Dort legte "Chicago P.D." am späten Abend zwar wieder zu, war von einem Erfolg mit in der Spitze 350.000 Zuschauern in der Zielgruppe und viereinhalb Prozent aber natürlich noch immer weit entfernt. Gleiches gilt auch für "Law & Order: Special Victims Unit", das zum Start in den Abend von 390.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen wurde (4,5 Prozent) und mit der zweiten Folge auf 330.000 Zuschauer und miese 3,8 Prozent fiel. Insgesamt sahen zunächst 870.000 und dann 820.000 Zuschauer zu. Bei "Chicago P.D." waren es anfangs 700.000 und bei der zweiten Folge dann 560.000 Zuschauer.

Sehr stark war unterdessen der Disney Channel, der mit dem Klassiker "Dornröschen" 620.000 Zuschauer erreichte. Besonders in der Zielgruppe punktete der Familiensender und unterhielt 340.000 Zuschauer. Der Disney Channel erzielte damit sehr gute 3,9 Prozent. Die Wiederholung von "Christmas Inc." profitierte davon anschließend mit nur noch 110.000 Zuschauern und 1,5 Prozent in der Zielgruppe allerdings kaum.

