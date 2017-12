Quoten-Fazit: So viele Zuschauer sahen "Babylon Berlin"

© Frédéric Batier/X Filme

Über eine Woche nach Ausstrahlung der letzten Folgen von "Babylon Berlin" kann ein vorläufiges Fazit gezogen werden: Über zwei Millionen unterschiedliche Zuschauer gaben der Mammut-Serie bei Sky eine Chance. DWDL.de kennt die Zahlen...



11.12.2017 - 10:00 Uhr von Alexander Krei

Immer wieder hat Sky in den vergangenen Wochen Quoten verbreitet, die die hohe Nutzung von "Babylon Berlin" belegen sollten. Doch die Zahlen stifteten bisweilen auch Verwirrung in der Branche, weil die von Sky anfangs bevorzugte Nennung der sogenannten "Zuschauerkontakte", also die kumulierte Brutto-Kontaktsumme auf Basis von Sehbeteiligung, nur schwer eine Vergleichbarkeit zur klassischen TV-Quote zuließ. Man habe diese Maßeinheit verwendet, "um ergänzend zur linearen AGF-Reichweitenmessung die tatsächliche Gesamtnutzung des Sky-Programms ganzheitlich abzubilden", heißt es von Seiten des Senders.

Hierfür wird die Sehbeteiligung für die einzelnen Folgen über die unterschiedlichen Verbreitungsformen auf Sky kumuliert. Nimmt man das als Grundlage, dann erreichten alle 16 Folgen von "Babylon Berlin" in den zurückliegenden Wochen 10,4 Millionen Zuschauerkontakte, davon 5,8 Millionen linear und 4,6 Millionen nicht-linear über die Abrufdienste Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket. Deutlich aussagekräftiger ist jedoch diese Zahl: So erreichte jede einzelne Folge der Serie im Schnitt 570.000 Zuschauer über den klassischen Weg oder die non-lineare Nutzung.

Damit war "Babylon Berlin" laut Angaben von Sky nach der siebten Staffel von "Game of Thrones" die zweitstärkste Serie auf einem Sky-Sender. Die Serie wurde dabei zu 44 Prozent über die drei verschiedenen On-Demand-Wege abgerufen. Ebenfalls spannend: Im Zeitraum vom 13. Oktober bis zum 7. Dezember haben mehr als 2,3 Millionen unterschiedliche Zuschauer die Serie linear geschaut. Hinzu kamen 800.000 Zuschauer via Sky On Demand, 180.000 Zuschauer via Sky Go und weitere 60.000 Zuschauer via Sky Ticket. Viele Sky-Kunden haben "Babylon Berlin" somit eine Chance gegeben.

Mit diesen Zahlen gibt man sich in Unterföhring sehr zufrieden. "Die Resonanz unserer Zuschauer war überragend und übertraf unsere bereits hohen Erwartungen", lässt sich Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland, zitieren. Nun hofft man darauf, noch weitere Zuschauer gewinnen zu können. Gelingen soll das etwa mit einer Marathon-Programmierung aller Folgen am 1. und 2. Weihnachtstag auf Sky Krimi. Vom 27. bis 31. Dezember zeigt Sky 1 außerdem ab 22:05 Uhr jeweils vier Folgen am Stück. Und on demand steht "Babylon Berlin" noch bis Herbst 2018 bereit.

Dann wird es auch für die ARD spannend. Ein Jahr nach der Pay-TV-Premiere soll die Gemeinschaftsproduktion dann auch im Ersten gezeigt werden - wie genau "Babylon Berlin" programmiert wird, ist bislang noch nicht bekannt und dürfte die Programmplaner angesichts der komplexen Serien-Handlung durchaus vor Herausforderungen stellen. Ob die Geschichten aus dem Berlin der 20er Jahre weitergesponnen werden, dürfte stark von den Quoten im Free-TV abhängen, immerhin zahlte die ARD für die Produktion den Löwenanteil. Die Bücher befinden sich aktuell aber schon mal in der Entwicklung.

