Sixx punktet mit Filmen, "CSI" dreht bei Nitro auf

Viele kleine Sender konnten am Sonntagabend das Publikum überzeugen. So präsentierte sich Sixx mit seinem Film-Doppel in erstaunlich guter Form. Aber auch Nitro und ProSieben Maxx punkteten, One trumpfte mit dem "Tatort" auf.



11.12.2017 - 09:25 Uhr von Alexander Krei 11.12.2017 - 09:25 Uhr

Das ist eher ungewöhnlich: Der Größte unter den Kleinen war am Sonntag der Frauensender Sixx - vor allem wegen zwei starker Filme in der Primetime. So erreichte die US-Komödie "Noch einmal Ferien" im Schnitt 360.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die den Marktanteil auf sehr gute 3,0 Prozent in der Zielgruppe steigen ließ. Das ist mehr als das Doppelte des aktuellen Senderschnitts. Insgesamt brachte es der Streifen auf 470.000 Zuschauer.

Im Windschatten wusste schließlich auch noch ein weiterer Film zu überzeugen: "Love Happens" hielt danach noch 260.000 Zuschauer bei Sixx und steigerte sich auf 3,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Doch auch andere kleine Sender waren am Sonntagabend gefragt: ZDFneo erreichte mit "Stubbe - Von Fall zu Fall" um 20:15 Uhr im Schnitt 800.000 Zuschauer und verbesserte sich mit "Tod am Engelstein" anschließend sogar auf 980.000 Zuschauer.

Bei Nitro drehten derweil die "CSI"-Wiederholungen auf. Vor allem am späten Abend lief's richtig gut - so erreichte "CSI: Den Tätern auf der Spur" um kurz nach 22 Uhr im Schnitt 670.000 Zuschauer und einen Marktanteil in der Zielgruppe, ehe Wiederholungen von "CSI: Miami" und "CSI: NY" sogar mehr als sechs Prozent schafften. Dagegen kam zu diesem Zeitpunkt nicht mal kabel eins an. Daneben fuhr ProSieben Maxx gegen Mitternacht mit der NFL immerhin noch 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein.

Ein schöner Erfolg gelang darüber hinaus dem ARD-Spartensender One, der um 21:45 Uhr noch einmal den aktuellen "Tatort" zeigte und damit immerhin 600.000 Zuschauer unterhielt. Beim Gesamtpublikum wurde ein sehr guter Marktanteil von 2,2 Prozent gemessen und auch bei den Jüngeren lief's mit 1,9 Prozent sehr gut. Der Krimi wurde übrigens ganz gezielt eingeschaltet, denn im Vorfeld kam die Komödie "Eine Braut kommt selten allein" ebenso wie die anschließend gezeigte "Lindenstraße" nicht über 0,2 Prozent hinaus.

