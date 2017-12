Pflaume lässt "SOKO München" am Vorabend hinter sich

© ARD/Morris Mac Matzen

"Wer weiß denn sowas?" ist weiterhin richtig stark unterwegs und landete am Montag sogar auf Platz fünf der meistgesehenen Sendungen. Und damit nicht genug: Erneut gelang es der ARD-Show, die "SOKO München" im ZDF zu überholen.



12.12.2017 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 12.12.2017 - 09:35 Uhr

Obwohl die ARD in den vergangenen Jahren um 18:00 Uhr deutlich zugelegt hat, ist es dem ZDF gelungen, mit seinen Krimiserien weiterhin stark zu bleiben. Doch zumindest an manchen Tagen wackelt die Marktführerschaft der Mainzer auf diesem Sendeplatz gewaltig - und am Montag lag die "SOKO München" sogar erneut hinter "Wer weiß denn sowas?". Während das Quiz mit Kai Pflaume auf 3,70 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil kam, musste sich die ZDF-Serie mit 3,60 Millionen Zuschauern sowie 16,7 Prozent begnügen.

"Wer weiß denn sowas?" lag nur knapp hinter dem erst eine Woche zuvor aufgestellten Bestwert und landete übrigens auf dem fünften Rang der meistgesehenen Sendungen des Tages. Richtig gut lief es zudem auch beim jungen Publikum, wo 450.000 Zuschauer den Marktanteil auf 8,2 Prozent trieben. Zum Vergleich: Hier hatte die "SOKO München" im ZDF mit nur 4,5 Prozent das eindeutige Nachsehen.

Das "Großstadtrevier" konnte an den Erfolg von Kai Pflaume und seinen Mitstreitern jedoch nur bedingt anknüpfen und kam im Anschluss nicht über 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, auch die Gesamt-Reichweite ging deutlich zurück und lag letztlich bei 2,35 Millionen Zuschauern. Durchwachsene Quoten gab's fürs Erste auch in der Primetime, wo Tim Mälzers "Lebensmittel-Check" auf 2,44 Millionen Zuschauer kam und "Hart aber fair" mit 2,34 Millionen Zuschauern sogar die niedrigste Reichweite seit einem halben Jahr hinnehmen musste.

Bei den 14- bis 49-Jährigen schlug sich aber zumindest Mälzer gut: Dort fiel der Marktanteil mit 8,5 Prozent sogar höher aus als beim Gesamtpublikum, wo lediglich 7,7 Prozent erzielt wurden. Der Talk mit Frank Plasberg erreichte dagegen im Anschluss lediglich einen Marktanteil von 4,5 Prozent bei den Jüngeren.

Teilen