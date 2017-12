Bundesliga: Sky vor Sat.1, auch die "Sportschau" punktet

© Sky

Die Bundesliga hat Sky am Dienstagabend sehr gute Quoten beschert - der Pay-TV-Sender lag in der Zielgruppe sogar vor Sat.1. Im Ersten war später dann auch die "Sportschau" gefragt. Zuvor punktete der Sender mit seinen Serien und Kai Pflaume.



13.12.2017 - 09:06 Uhr von Alexander Krei 13.12.2017 - 09:06 Uhr

Sky war am Dienstagabend mit der Bundesliga erfolgreich: 1,32 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20:30 Uhr Einzelspiele und Konferenz und trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf starke 6,8 Prozent. Damit lag der Bezahlsender in der Primetime sogar vor Sat.1, wo der zweite Teil des Spielfilms "Keine zweite Chance" mit nur 6,3 Prozent unter die Räder geriet. Das schon am Vorabend angepfiffene Spiel zwischen Wolfsburg und Leipzig wollten indes 500.000 Zuschauer sehen.

Gute Quoten gab es zudem für die Zusammenfassungen in der Sportschau, die am späten Abend im Ersten von mehr als 2,8 Millionen Zuschauern gesehen wurde und sich zum Ende hin auf starke 19,6 Prozent Marktanteil steigerte. Beim jungen Publikum reichte es ebenfalls für zweistellige Werte. Die ARD dominierte allerdings nicht nur den späten Abend, sondern auch schon zuvor mit ihren Serien: So erreichte "Die Kanzlei" zunächst 4,80 Millionen Zuschauer, ehe "In aller Freundschaft" mit 5,25 Millionen Zuschauern den Tagessieg für sich beanspruchte.

Ganz nebenbei lief's für den Dauerbrenner auch beim jungen Publikum gut: Hier belief sich der Marktanteil auf genau 10,0 Prozent - einen besseren Wert verbuchte die Serie zuletzt vor zweieinhalb Jahren. Stärker war am Dienstagabend nur die "Bones"-Wiederholungen bei RTL unterwegs, die es auf jeweils 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen brachten. "Die Simpsons" kamen derweil mit vier alten Folgen bei ProSieben nur auf Werte zwischen 9,3 und 9,8 Prozent - erst "Family Guy" gelang später der Sprung in die Zweistelligkeit.

Dem Ersten gelang unterdessen auch am Vorabend ein schöner Erfolg, denn erneut setzte sich "Wer weiß denn sowas?" gegen die Krimi-Schiene im ZDF durch. 3,61 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 17,5 Prozent waren für das Quiz mit Kai Pflaume drin, während die "SOKO Köln" zur selben Zeit nur von 3,37 Millionen gesehen wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen war "Wer weiß denn sowas?" mit starken 11,3 Prozent Marktanteil ebenfalls zeitweise Marktführer.

