RTL und ProSieben bleiben mit ihren Filmen einstellig

© RTL

Mit Hollywood war am Sonntag nicht allzu viel zu reißen: Weder RTL noch ProSieben gelang in der Primetime ein zweistelliger Marktanteil. Tagsüber tat sich bereits die Wiederholung von "Schlag den Henssler" ziemlich schwer.



18.12.2017 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 18.12.2017 - 09:11 Uhr

Gegen den "Tatort" und das Finale von "The Voice of Germany" kamen sowohl ProSieben als auch RTL am Sonntagabend nicht an. Beide Sender mussten sich mit einstelligen Marktanteilen begnügen - besonders bitter ist das für die Kölner, die mit "The Hateful Eight" sogar eine Free-TV-Premiere an den Start brachten. Doch auch das half letztlich nicht: Auf gerade mal 8,4 Prozent belief sich der Marktanteil des ersten Teils, auch das ab 22:08 Uhr gezeigte blutige Finale blieb mit 9,8 Prozent unter dem Soll.

Insgesamt schalteten zunächst 2,04 Millionen Zuschauer ein, ehe im weiteren Verlauf des Abends noch 1,83 Millionen dran blieben, um das Ende von "The Hateful Eight" zu sehen. Besser wurde es erst, als RTL zu später mit "The Purge - Anarchy" einen weiteren Film ausstrahlte. Dieser kam insgesamt zwar nicht über 700.000 Zuschauer hinaus, schlug sich mit einem Marktanteil von 11,7 Prozent in der Zielgruppe aber noch vergleichsweise ordentlich.

ProSieben versuchte unterdessen mit "Der Herr der Ringe - Die Gefährten" sein Glück, blieb damit aber letztlich über fast vier Stunden hinweg bei nur 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Mehr als 1,57 Millionen Zuschauer waren für die Fantasysaga nicht drin. Um Mitternacht tat sich zudem auch "Frozen - Eiskalter Abgrund" mit 8,0 Prozent schwer. Auch tagsüber bewegten sich die Marktanteile im einstelligen Bereich - besonders schlecht sah es für die Wiederholung von "Schlag den Henssler" aus, die mit nur 5,8 Prozent enttäuschte.

Am Ende des Tages musste sich ProSieben mit nur 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufriedengeben und landete damit nicht nur hinter Sat.1 und RTL, sondern auch hinter dem ZDF, das über viele Stunden hinweg mit seinen Wintersport-Übertragungen auch beim jungen Publikum punktete. Vox lag mit 7,1 Prozent übrigens nur knapp hinter ProSieben und schlug sich auch am Abend wacker. Dort erzielte "Guidos Shopping Queen des Jahres" immerhin 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt schalteten 1,18 Millionen Zuschauer ein.

Teilen