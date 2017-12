Vox-Zuschauer springen nicht auf Rütters "Hundejahr" an

© MG RTL D / Ralf Jürgens

Der tierische Rückblick "Martin Rütter - Mein Hundejahr" ist am Montag mit unspektakulären Quoten über die Bühne gegangen. Ungleich besser lief es für ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" die Zwei-Millionen-Marke gleich doppelt übersprang.



19.12.2017 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 19.12.2017 - 09:10 Uhr

Als "Hundeprofi" fährt Martin Rütter bei Vox für gewöhnlich starke Quoten ein, doch sein Jahresrückblick in der Primetime geriet nun unter dei Räder. Lediglich 470.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich am Montagabend für "Martin Rütter - Mein Hundejahr", sodass der Marktanteil letztlich nicht über 5,0 Prozent hinauskam und somit deutlich unterhalb des Senderschnitts verharrte. Insgesamt fanden lediglich 1,16 Millionen Zuschauer Gefallen an dem Format, in dem auch Stefan Kretzschmar, Mirja Boes und Michael Kessler mitwirkten.

Vox lag damit zumindest mit Blick aufs Gesamtpublikum weit hinter ZDFneo, wo ein Doppelpack von "Inspector Barnaby" mehr als zwei Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte. 2,13 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, eine weitere Folge verzeichnete mit 2,05 Millionen Zuschauern starke 8,4 Prozent. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die Krimireihe mit Marktanteilen von 3,9 und 4,4 Prozent weit über den Normalwerten von ZDFneo. Weil's noch dazu am Vorabend prächtig lief, konnte sich der kleine Sender über einen starken Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent beim jungen Publikum freuen.

Beim Gesamtpublikum erzielte ZDFneo zum Start in die Woche sogar 4,5 Prozent - und lag damit vor RTL II, ProSieben und kabel eins. Für kabel eins lief's indes sogar noch etwas schlechter als für Vox: Lediglich 870.000 Zuschauer konnten sich um 20:15 Uhr für den Spielfilm "Running Man" begeistern, der in der Zielgruppe letztlich nur einen Marktanteil von 3,9 Prozent verbuchte. Auch für "Matrix Revolutions" sah es im weiteren Verlauf des Abends mit nur 3,7 Prozent alles andere als gut aus. Am Vorabend rissen "Gekauft, gekocht, gewonnen" und "Achtung Kontrolle" mit Werten von 4,6 und 4,4 Prozent ebenfalls keine Bäume aus.

Gleiches gilt übrigens für die "Klinik am Südring", die Sat.1 neuerdings auf dem Sendeplatz um 19:00 Uhr testet. Mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent sah es aber zumindest besser aus als für die meisten Folgen der "Ruhrpott-Wache" in den vergangenen Wochen, insgesamt verzeichnete das Format 1,57 Millionen Zuschauer. Gute Nachrichten kommen für den Sender dagegen vom Vormittag, wo das Magazin "Total gesund!" mit 13,7 Prozent Marktanteil so gut lief wie seit der Premiere nicht mehr. Geholfen hat das "Frühstücksfernsehen", das im Vorfeld starke 17,0 Prozent verbuchte.

