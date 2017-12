Gleichstand: "Bergdoktor" bietet dem DFB-Pokal Paroli

© iSPOON / photocase.com

Mit dem "Bergdoktor" bot das ZDF offensichtlich eine gute Alternative zum Fußball: Eine Wiederholung der Serie erreichte jedenfalls genauso viele Zuschauer wie die ARD mit dem DFB-Pokal. Dort punktete später noch eine Beckenbauer-Doku.



20.12.2017 - 08:49 Uhr von Alexander Krei 20.12.2017 - 08:49 Uhr

Mit dem DFB-Pokalspiel zwischen Schalke und Köln hat die ARD am Dienstag sehr gute Quoten erzielen können - den Tagessieg musste man sich jedoch mit dem ZDF teilen. Sowohl die Live-Übertragung im Ersten als auch "Der Bergdoktor" verzeichneten im Schnitt 5,50 Millionen Zuschauer. Das ist freilich vor allem für den Mainzer Sender ein voller Erfolg, schließlich zeigte das ZDF lediglich eine Wiederholung seiner populären Serie. Diese erzielte einen stolzen Marktanteil von 17,3 Prozent beim Gesamtpublikum.

Das Fußballspiel brachte es wegen der längeren Laufzeit sogar auf 18,3 Prozent und setzte sich noch dazu auch beim jungen Publikum an die Primetime-Spitze. Dort verbuchte der Schalker Sieg mit 1,37 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen Marktanteil von 14,1 Prozent. Gefragter war hier am Dienstag einzig die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die sich bereits am Vorabend den Tagessieg gesichert hatte. 1,76 Millionen junge Zuschauer und ein Marktanteil von 21,2 Prozent reichten für die unangefochtene Führungsposition.

Fürs Erste lief es indes auch im weiteren Verlau des Abends gut: So kamen die Zusammenfassungen der weiteren Spiele gegen 23 Uhr noch auf 3,53 Millionen Zuschauer und einen Gesamt-Marktanteil von 18,7 Prozent, während bei den Jüngeren 13,8 Prozent erzielt werden konnten. Der Pay-TV-Sender Sky hatte im Vorfeld mit den Einzelspielen und der Konferenz ab 20:30 Uhr im Schnitt 590.000 Zuschauer vor den Fernseher gelockt und einen Marktanteil von 2,9 Prozent in der Zielgruppe eingefahren. Für die beiden Vorabend-Partien konnten sich 350.000 Fans erwärmen.

Gut lief es im Ersten am Dienstag jedoch nicht nur für Fußball, sondern auch für die am späten Abend ausgestrahlte Dokumentation "Franz Beckenbauer - Der Fall des Kaisers". Diese brachte es mit 2,30 Millionen Zuschauern noch auf einen Marktanteil von 17,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen standen 12,0 Prozent auf der Uhr.

Teilen