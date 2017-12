Vox-Reihe "6 Mütter" schafft zweistelligen Marktanteil

© MG RTL D

Die Vox-Reihe "6 Mütter" hat sich in den zurückliegenden Wochen Schritt für Schritt steigern können. Zum Staffel-Finale gab's nun sogar einen zweistelligen Marktanteil. "Rosins Restaurants" tat sich bei kabel eins diesmal dagegen schwerer als zuletzt.



20.12.2017 - 09:07 Uhr von Alexander Krei 20.12.2017 - 09:07 Uhr

Vor einem Jahr musste "6 Mütter" nach erfolgreichem Start mit einem zweistelligen Marktanteil kräftige Verluste hinnehmen, diesmal entwickelten sich die Quoten dagegen die gegensätzliche Richtung. Nach dem guten Auftakt steigerte sich die Doku-Reihe bei Vox nun zum Abschied auf mehr als zehn Prozent Marktanteil und empfahl sich auf diese Weise zweifelsohne für eine Fortsetzung. 990.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil von "6 Mütter" am Dienstagabend auf sehr gute 10,1 Prozent und damit auf einen neuen Staffel-Bestwert.

Insgesamt waren ab 20:15 Uhr im Schnitt noch einmal 1,58 Millionen Zuschauer dabei. Das waren ähnlich viele wie in den beiden vorangegangenen Wochen. Einziger Schönheitsfleck für Vox: "Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders" konnte das gute Quoten-Niveau im Anschluss nicht halten und tat sich mit einem Marktanteil von 6,9 Prozent in der Zielgruppe bei insgesamt 910.000 Zuschauern erneut schwerer als zuletzt. "Die Beet-Brüder" gerieten am späten Abend mit nur 4,5 Prozent sogar vollends unter die Räder. Mit dem erreichten Tagesmarktanteil in Höhe von 7,4 Prozent kann man in Köln aber letztlich durchaus zufrieden sein.

Ungleich schwerer tat sich kabel eins, das am Dienstag gerade mal 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete und diesmal auch nicht auf Frank Rosin bauen konnte. Der brachte es mit "Rosins Restaurants" zur besten Sendezeit auf nur 790.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,6 Prozent beim jungen Publikum. Das "K1 Magazin" steigerte sich anschließend nur leicht auf 4,9 Prozent, ehe "Abenteuer Leben" zu später Stunde mit nur 3,3 Prozent baden ging. Am Vorabend verbuchte das neue Rosin-Format "Gekauft, gekocht, gewonnen" derweil unspektakuläre 4,7 Prozent.

Hier war RTL II mit seinen Dailysoaps deutlich gefragter. So überzeugte "Köln 50667" mit einem Marktanteil von 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Berlin - Tag & Nacht" noch auf 9,2 Prozent kam. Gute Nachrichten kommen zudem von "Zuhause im Glück", das sich um 20:15 Uhr mit 6,5 Prozent diesmal in besserer Verfassung präsentierte als zuletzt. Insgesamt verzeichnete die Dokusoap im Schnitt 1,29 Millionen Zuschauer.

