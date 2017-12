Bayern - BVB siegt, "Rosenheim-Cops" halten dagegen

© Das Erste

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund dominierte am Mittwoch erwartungsgemäß den Fernsehabend bei Jung und Alt. Trotzdem gelang es den "Rosenheim-Cops", mit ihrem Primetime-Ausflug zu punkten.



21.12.2017 - 08:56 Uhr von Uwe Mantel 21.12.2017 - 08:56 Uhr

Schon im Achtelfinale des DFB-Pokals kam es in diesem Jahr zum Klassiker, der Partie zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Und wie erwartet lockte das ein großes Publikum vor den Fernseher: 8,39 Millionen Zuschauer sahen die in der Schlussphase noch überraschend spannende Partie. Bemerkenswert auch: Die Übertragung sprach Jung und Alt gleichermaßen an: Beim Gesamtpublikum und in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei identischen 26,8 Prozent - auch bei den Jüngeren war der Fußball damit der klare Tagessieger.

Die Zusammenfassung der weiteren Spiele des Abends verfoglten im Anschluss ab 22:55 Uhr dann noch 4,61 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil auch am späten Abend noch klar jenseits der 20-Prozent-Marke hielt. Der "Sportschau-Club" konnte da als Abschluss des Fußballabends zwar nicht mehr mithalten und musste sich mit 1,78 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum mit nur mittelmäßigen 12,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben - allerdings gelang der Sendung ein Erfolg bei den Jüngeren: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 15,0 Prozent.

Der Fußball machte Das Erste dann auch zum Tagesmarktführer bei Jung und Alt. 15,4 Prozent betrug der Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum, 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ZDF war mit 13,5 Prozent beim Gesamtpublikum aber gar nicht so weit entfernt - und das lag unter anderem auch an einem trotz Fußball-Konkurrenz erfolgreichen Primetime-Ausflug der "Rosenheim-Cops". 5,17 Millionen Zuschauer sahen den 90-Minüter der sonst am Vorabend beheimateten Serie. Zum Vergleich: Auf dem regulären Sendeplatz erreicht die Serie in dieser Saison bislang im Schnitt 4,5 Millionen Zuschauer, es wurden also nochmal ein paar Fans hinzugewonnen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 6,3 Prozent Marktanteil allerdings deutlich schlechter aus.

Nach dem "heute-journal", das diesmal 3,07 Millionen Zuschauer einschalteten, stand dann ein weiterer Jahresrückblick an, diesmal von Urban Priol. Sein "Tilt! Tschüssikowski 2017" verfolgten 2,69 Millionen Zuschauer. Das waren wieder über eine halbe Million mehr als im vergangenen Jahr, auch angesichts der starken Konkurrenz konnte Priol aber nicht ganz an die Reichweiten noch früherer Jahre anknüpfen. Der Marktanteil lag bei 10,5 Prozent beim Gesamtpublikum und mageren 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

