Sat.1 bleibt mit Leischik-Special chancenlos

© Sat.1/Tim Biggs

Gegen den übermächtigen Fußball blieb Sat.1 mit seinem Special "Julia Leischik: Wiedersehen unterm Weihnachtsbaum" am Mittwochabend vor allem bei den Jüngeren ohne Chance. ProSieben erging es auch nicht besser.



21.12.2017 - 09:14 Uhr von Uwe Mantel 21.12.2017 - 09:14 Uhr

Während Julia Leischik sonst am Vorabend mit für gewöhnlich guten Quoten am Vorabend nach Vermissten sucht, schickte Sat.1 sie kurz vor Weihnachten zu einem Sondereinsatz in die Primetime. In "Wiedersehen unterm Weihnachtsbaum" wurden Menschen zu einem verfrühten Festtagsessen zusammengebracht, die sich schon lange nicht mehr gesehen hatten. Insbesondere vom jüngeren Publikum wurde dieser Einsatz allerdings nicht honoriert.

Gegen die starke Konkurrenz durch den DFB-Pokal im Ersten ging das Leischik-Special in Sat.1 jedenfalls mit nur 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen unter. Wie bei den Leischik-Formaten übrig gelang es aber, mehr ältere Zuschauer anzusprechen als für Sat.1 üblich. Die Gesamt-Reichweite lag zwar auch nur bei 2,22 Millionen, der Marktanteil fiel mit 7,0 Prozent nicht nur deutlich besser aus als bei den Jüngeren, sondern lag auch über dem üblichen Senderschnitt, der im Jahr 2017 bislang nur 6,7 Prozent beträgt.

Am späteren Abend wurde es für Sat.1 dann übrigens noch richtig duster, die "Sat.1 Reportage" über Umzüge kam ab 22:23 Uhr nur auf miserable 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die "Spiegel TV Reportage" steigerte sich eine Stunde später immerhin wieder auf 4,7 Prozent. Mit großen Problemen hatte am Mittwoch aber nicht nur Sat.1 zu kämpfen, auch ProSieben kam gegen den Fußball nicht an. "Der große Gatsby" musste sich um 20:15 Uhr mit nur 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zufrieden geben. RTL II kam zum Start in den Abend damit auf einen höheren Marktanteil als Sat.1 und ProSieben und erreichte mit den "Teenie-Müttern" zunächst noch gute 5,7 Prozent Marktanteil. Dann ging's aber bergab: Eine zweite Folge erreichte noch 4,4 Prozent, "Die Babystation" kam auf 3,6 Prozent, "Autopsie" holte 2,7 Prozent, "Die Forensik-Detektive" nach Mitternacht nur noch 2,3 Prozent.

Glorreich verlief der Abend auch für RTL nicht, "Die 25 abgefahrensten Wege, das Leben neu zu leben" erreichte aber immerhin noch knapp die Zweistelligkeit: 10,2 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,11 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Stern TV" schlug sich im Anschluss mit 11,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein bisschen besser.

Teilen