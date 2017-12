Solide Quoten für Lindner, "The 100" endet schwächer

© Sat.1

Immerhin 410.000 Zuschauer schalteten am Donnerstagabend die Patrick-Lindner-Show "Weihnachtszauber" bei Sat.1 Gold ein. Bei Sixx fiel das Finale der dritten Staffel von "The 100" unterdessen etwas schwächer aus.



22.12.2017 - 09:43 Uhr von Uwe Mantel 22.12.2017 - 09:43 Uhr

Sat.1 Gold zeigte am Donnerstagabend die Show "Winterzauber - Ein Weihnachtsabend" mit Patrick Lindner. Allzu große Sprünge konnte der Sender aus Quotensicht damit nicht machen, mit 410.000 Zuschauern und 1,4 Prozent lief es aber zumindest solide. Der Zuschauerschnitt war für eine solche Sendung sogar vergleichsweise jung, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 1,1 Prozent gar nicht allzu viel niedriger. Die schon bei Sat.1 gefloppte Sendung "Julia Leischik: Wiedersehen unterm Weihnachtsbaum" tat sich im Anschluss auch in der Wiederholung bei Sat.1 Gold schwer und kam mit 160.000 Zuschauern nicht über 0,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus.

Sixx brachte kurz vor Weihnachten mit einem Viererpack unterdessen noch die dritte Staffel von "The 100" zu Ende. Die erste Folge des Abends stellte um 21:10 Uhr mit einem Marktanteil von 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Tiefstwert auf. Danach ging's im Lauf des Abends dann nach oben auf zuletzt 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - auch damit blieb "The 100" aber hinter den Ergebnissen der letzten Wochen zurück. Das Finale sahen ab kurz vor Mitternacht dann übrigens noch 100.000 Zuschauer. Letztlich war die Ausstrahlung der von ProSieben übernommenen Serie für Sixx aber in jedem Fall ein Erfolg. Zum Vergleich: Der Sixx-Senderschnitt lag zuletzt bei 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Marktanteils-Trend: The 100



