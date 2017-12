Luke Mockridge schlägt "5 gegen Jauch" mühelos

© Sat.1/Willi Weber

Der Jahresrückblick von Luke Mockridge konnte in Sat.1 im Vergleich zum Vorjahr leicht zulegen. Ernüchterung herrscht dagegen in Deutz: Zwar konnte "5 gegen Jauch" sich auch wieder etwas steigern, der Marktanteil fiel aber erstmals einstellig aus.



23.12.2017 - 08:48 Uhr von Marcel Pohlig 23.12.2017 - 08:48 Uhr

Nach dem Erfolg im Vorjahr durfte Luke Mockridge, mittlerweile ein festes Sat.1-Gesicht, auch an diesem Freitag wieder auf das Jahr zurückblicken. "Luke! Das Jahr und ich" war dabei insbesondere in der Zielgruppe beliebt und unterhielt 1,08 Millionen Zuschauer. Sat.1 kann sich über einen schönen Marktanteil von 11,6 Prozent freuen. Das ist ein Prozentpunkt mehr als beim letzten Jahresrückblick. Insgesamt unterhielt Luke Mockridge mit 1,57 Millionen Zuschauern quasi genauso viele wie im Jahr 2016.

Ernüchterung dürfte dagegen bei RTL herrschen. Zwar konnte "5 gegen Jauch" im Vergleich zur Vorwoche insgesamt rund eine halbe Million Zuschauer zurückgewinnen, war von früheren Werten damit aber noch immer weit entfernt. Zehn Prozent erzielte die XXXL-Quizshow insgesamt. Besonders bitter für RTL: In der Zielgruppe ging es zwar ebenfalls ganz leicht nach oben auf nun 870.000 Zuschauer. Weil die Fernsehnutzung aber zum Start ins Weihnachtswochenende insgesamt höher war, verfehlte "5 gegen Jauch" diesmal sogar die Zweistelligkeit haarscharf. Mehr als 9,9 Prozent erreichten Jauch, Frank Buschmann und Gäste diesmal nicht.

Immerhin lief es für RTL aber noch besser als für ProSieben. Dort schleppte sich "Wolverine: Weg des Kriegers" mit 790.000 Zuschauern eher mühsam durch den Abend und brachte es nur auf 8,4 Prozent. Auch "V wie Vandetta" erreichte anschließend mit 470.000 Zuschauern nur maue 8,3 Prozent. Insgesamt blieben 770.000 Zuschauer dran, während es zur besten Sendezeit bei "Wolverine" noch 1,49 Millionen Zuschauer waren.

Sat.1 dagegen konnte zunächst auch nach Luke Mockridges Jahresrückblick punkten. Die "Knallerkerle" hielten am späten Abend insgesamt 1,14 Millionen beziehungsweise 790.000 Zuschauer in der Zielgruppe bei der Stange. Sat.1 erzielte damit einen guten Marktanteil von 11,0 Prozent. Mit den "Knallerfrauen" ging es anschließend allerdings schon auf 8,5 Prozent nach unten. Die anschließende Wiederholung von "Luke! Das Jahr und ich" startete mit 8,3 Prozent in die Nacht.

Teilen