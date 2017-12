Weihnachtsklassiker überzeugen im Ersten und bei RTL II

© ARD Degeto

Auch in diesem Jahr gehört "Der kleine Lord" für etliche Zuschauer zum festen Bestandteil der Weihnachtszeit. Mit über sechs Millionen Zuschauern sicherte sich der Film den Sieg bei Jung und Alt. Hervorragend lief es aber auch für "Schöne Bescherung" bei RTL II.



23.12.2017 - 09:01 Uhr von Marcel Pohlig 23.12.2017 - 09:01 Uhr

Alle Jahre wieder kommt bei vielen Familien das Christkind oder der Weihnachtsmann – und im Ersten "Der kleine Lord". Auch in diesem Jahr starteten wieder Millionen Menschen mit dem Kultfilm ins Weihnachtswochenende. 6,07 Millionen Zuschauer schalteten den Film zur besten Sendezeit ein, womit Das Erste einen tollen Marktanteil von 19,2 Prozent erzielte. "Der kleine Lord" sicherte sich damit nicht nur insgesamt den tagessieg, sondern war auch in der Zielgruppe die beliebteste Sendung des Freitags.

In der Zielgruppe schalteten 1,44 Millionen Zuschauer den Klassiker ein. Das Erste erzielte mit "Der kleine Lord" weit überdurchschnittliche 15,0 Prozent. Vor allem in der Zielgruppe bekam es "Der kleine Lord" dabei auch mit einem anderen Kultfilm zu tun. Die Griswolds, im vergangenen Jahr noch Ende November bei Super RTL versteckt, bekamen nämlich wieder eine etwas größere Bühne und sorgten bei RTL II für eine vorzeitige Bescherung.

"Schöne Bescherung" unterhielt alleine in der Zielgruppe am Freitag 1,07 Millionen Zuschauer. Mit dem Spielfilm erreichte RTL II einen hervorragenden Marktanteil von 11,2 Prozent. Auch insgesamt überzeugte RTL II mit 2,25 Millionen Zuschauern und sehr guten 7,2 Prozent. "Terminator" war anschließend zwar nicht mehr ganz so stark, brachte es mit 460.000 Zuschauern aber in der Zielgruppe immerhin noch auf 6,1 Prozent. Insgesamt blieben 860.000 Zuschauer dran, was 3,9 Prozent entspricht.

Ohne besonderes Weihnachtsprogramm war unterdessen das ZDF erfolgreich. Die gewohnte Krimikost überzeugte zur besten Sendezeit mit "Der Kriminalist" 4,42 Millionen Zuschauer und brachte es damit auf gute 14,0 Prozent. Die "SOKO Leipzig" steigerte sich im Anschluss auf 4,51 Millionen Zuschauer und 14,9 Prozent. In der Zielgruppe erzielten die Serien Marktanteile von 6,4 und 7,9 Prozent. "James Bond 007: Der Mann mit dem goldenen Colt" erreichte am späten Abend noch 1,45 Millionen Zuschauern und schlug sich damit, angesichts eines Marktanteils von 9,6 Prozent, eher schwach.

