Die "Minions" holen sich bei RTL den Zielgruppensieg

Die Weihnachtszeit war bei RTL auch in diesem Jahr fest in der Hand der Minions. Deren eigener Film sicherte sich am 1. Weihnachtstag nun den Zielgruppensieg. Danach verschwanden die Zuschauer bei "Die Croods" allerdings auch wieder.



26.12.2017 - 09:10 Uhr von Marcel Pohlig 26.12.2017 - 09:10 Uhr

Bereits vor einigen Wochen übernahmen die Minions die Werbetrenner und Programmtrailer bei RTL, nun bekamen sie am 1. Weihnachtstag mit ihrem eigenen Film auch eine größere Bühne – und sicherten sich in der Zielgruppe flugs den Tagessieg. 1,82 Millionen Zuschauer verfolgten den gleichnamigen Film "Minions", womit RTL einen tollen Marktanteil von 17,3 Prozent erreichte. Die sympathischen kleinen gelben Wesen punkteten vor allem bei den Jüngeren; insgesamt hatten die Minions es mit 3,09 Millionen Zuschauern und 9,7 Prozent gegen Helene Fischer nämlich schon reichlich schwerer.

Die anschließenden "Minion Mini Movies" hielten bei RTL erst einmal nahezu alle Zuschauer beim Sender. Den ersten sahen 3,40 Millionen Zuschauer, den sechsten verfolgten noch 2,91 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe erreichte RTL damit Marktanteile von 15,4 bis 18,3 Prozent. Nur danach wollten die Zuschauer nicht beim Sender bleiben. Mit dem Animationsfilm "Die Croods" erreichte RTL nur noch 1,42 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe blieben lediglich 850.000 Zuschauer dran, nachdem der letzte "Minion Mini Movie" noch von 1,70 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Der Marktanteil sank entsprechend auf magere 9,7 Prozent.

Zufrieden sein kann unterdessen Sat.1. Zum Jubiläum erreichte "Titanic" noch einmal 1,49 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe entschieden sich 880.000 Zuschauer für den vierstündigen Film, der sich mit 9,2 Prozent entsprechend wacker schlug. Auf einem ähnlichen Niveau präsentierte sich abends auch ProSieben. "Mad Max: Fury Road" startete mit 920.000 Zuschauern und 8,8 Prozent in der Zielgruppe in den Abend. Insgesamt schalteten 1,94 Millionen Zuschauer ein. "300" steigerte sich anschließend in der Zielgruppe mit 760.000 Zuschauern auf bessere 10,4 Prozent. Insgesamt sahen 1,24 Millionen Zuschauer zu.

Bereits am Vorabend feierte RTL unterdessen "Weihnachten mit den Kultbauern" aus "Bauer sucht Frau". Die Sendung schlug sich zwar wacker, richtig groß war die Sehnsucht der Zuschauer nach den "Kultbauern" aber mit nur 970.000 Zuschauern. Mit 12,8 Prozent erreichte das Special einen neuen Tiefstwert. Insgesamt schalteten 3,06 Millionen Zuschauer ein. Die Specials schlagen sich traditionell weniger gut als die regulären Folgen. Vor zwei Jahren begleitete RTL seine "Bauern auf großer Urlaubstour" und erreichte damit an beiden Weihnachtstagen etwa auch nur rund drei Millionen Zuschauer.

