Quoten-Tiefs für Weihnachts-"Tatort" und "Traumschiff"

Mit "Tatort" und "Traumschiff" lagen ARD und ZDF im Quoten-Rennen zwar vorne, doch so wenige Zuschauer wie diesmal erreichten beide Reihen an Weihnachten noch nie. Die Konkurrenz durch "Honig im Kopf" setzte den Klassikern spürbar zu.



27.12.2017 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 27.12.2017 - 09:13 Uhr

Mehr als neun Millionen Zuschauer waren im Februar dabei, als Nora Tschirner und Christian Ulmen zum vierten Mal an den "Tatort" gerufen wurden - eine derartige Reichweite blieb dem Duo zum Weihnachtsfest mit "Der wüste Gpbi" nicht vergönnt. Zwar fuhr der neueste Fall der ARD-Krimireihe den Tagessieg beim Gesamtpublikum ein, doch 5,92 Millionen Zuschauer bedeuteten die niedrigste "Tatort"-Reichweite seit mehr als acht Jahren. Der Marktanteil lag bei 17,5 Prozent.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte es der Weihnachts-"Tatort" noch auf rund 800.000 mehr gebracht, bei ihrem ersten Fest-Einsatz kamen Tschirner und Ulmen vor vier Jahren sogar noch auf über acht Millionen Zuschauer. Es war allerdings längst der einzige Negativ-Rekord am 2. Weihnachtstag: Auch "Das Traumschiff", das erst seit einigen Jahren gegen den "Tatort" antreten muss, tat sich im ZDF so schwer wie noch nie. 5,44 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein - das waren eine halbe Million weniger als vor einem Jahr, reichte aber noch für einen Marktanteil von 16,1 Prozent.

Beim jungen Publikum musste sich die ZDF-Reihe diesmal mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent begnügen, während der "Tatort" mit 14,1 Prozent überzeugte. Ganz offensichtlich bekamen die Öffentlich-Rechtlichen diesmal vor allem die Konkurrenz durch Sat.1 zu spüren, wo die Free-TV-Premiere von "Honig im Kopf" mit fast fünf Millionen Zuschauern einen großen Quoten-Erfolg feierte. Im weiteren Verlauf des Abends lag das ZDF indes deutlich vor dem Ersten: "Kreuzfahrt ins Glück" hielt um 21:45 Uhr noch 4,30 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, während "Kommissar Maigret" nicht über 2,54 Millionen Zuschauer sowie magere 8,8 Prozent Marktanteil erzielte.

Am Vorabend erzielte bereits "Album 2017 - Bilder eines Jahres" einen schönen Erfolg: Mit 3,71 Millionen Zuschauern erzielte der ZDF-Jahresrückblick einen guten Marktanteil von 13,6 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr ging es damit leicht nach oben. Das "Bauer sucht Frau"-Special kam bei RTL zur selben Zeit übrigens auf 3,40 Millionen Zuschauer - über 300.000 mehr als noch am Tag zuvor. Im Ersten erreichte die "Karibik"-Doku dagegen lediglich 1,88 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Erst mit der "Tagesschau" zog die Reichweite spürbar an.

