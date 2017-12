Guter Start für "Puppenspieler", Rekord für Pflaume

© ARD Degeto/Ziegler Film/Václav Sadílek

Mit dem Auftakt des Zweiteilers "Die Puppenspieler" setzte sich Das Erste am Mittwochabend mit über fünf Millionen Zuschauern klar gegen Kerners Spieleabend im ZDF durch. Am Vorabend markierte schon "Wer weiß denn sowas" den nächsten Bestwert.



28.12.2017 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 28.12.2017 - 09:07 Uhr

Am Mittwochabend feierte im Ersten der erste Teil der opulenten Produktion "Die Puppenspieler - Aus dem Feuer" Premiere und verschaffte dem Sender den klaren Primetime-Sieg. 5,33 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet, was für einen Marktanteil von 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum reichte. Johannes B. Kerner musste sich mit einer weiteren Ausgabe von "Das Spiel beginnt" klar geschlagen geben: 3,74 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet, fast 600.000 weniger als bei der Jahresend-Ausgabe im vergangenen Jahr. Der Marktanteil lag hier bei 12,4 Prozent.

Kerner erreichte für ZDF-Verhältnisse aber ein überdurchschnittlich junges Publikum. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum sogar unter dem Senderschnitt lag, wurden die ZDF-Normalwerte bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,6 Prozent weit übertroffen. "Das Spiel beginnt" war in dieser Altersgruppe auch erfolgreicher als der ARD-Zweiteiler, der mit 8,1 Prozent Marktanteil aber ebenfalls über dem Senderschnitt lag.

Unterdessen stellte am Vorabend "Wer weiß denn sowas?" schon wieder einen Rekord auf. 3,8 Millionen Zuschauer sahen diesmal zu, die höchste bislang gemessene Reichweite. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 17,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Trotzdem lag das Quiz noch knapp hinter der "SOKO Wismar", die im ZDF etwa zur gleichen Zeit 3,96 Millionen Zuschauer zählte, was 17,6 Prozent Marktanteil entsprach. Beim jüngeren Publikum lagen Kai Pflaume und Co. mit 10,3 Prozent Marktanteil aber klar vor dem ZDF-Krimi, der nur sehr magere 4,1 Prozent erreichte.

Trotz des starken Abends für Das Erste ging die Tagesmarktführung übrigens auch am Mittwoch wieder an das ZDF - und zwar mit deutlichem Vorsprung. 13,1 Prozent für das ZDF standen 11,0 Prozent für Das Erste gegenüber. Das ZDF konnte wieder auf einen sehr starken Nachmittag bauen. "Bares für Rares" erreichte dort 3,3 Millionen Zuschauer und 21,6 Prozent Marktanteil, während sich "Sturm der Liebe" im Ersten mit 2,01 Millionen Zuschauern und 13,1 Prozent Marktanteil zufrieden geben musste. Auch die nachmittägliche Wiederholung der "Rosenheim-Cops" verhalf dem ZDF zu starken 18,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, die Rückblicks-Sendung "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen" interessierte 2,91 Millionen Zuschauer, was ab 17:17 Uhr für 15,3 Prozent Marktanteil reichte.

