RTL II richtig stark, ProSieben hinter kabel eins

© RTL

Der Film "Der Hobbit - Eine unerwartete Reise" spülte RTL II am Mittwoch bis fast ganz nach oben. In der Zielgruppe war nur das RTL-Ranking stärker. Für ProSieben landete mit seinem Film hingegen noch hinter kabel eins.



28.12.2017 - 09:33 Uhr von Uwe Mantel 28.12.2017 - 09:33 Uhr

RTL II kann auf einen hervorragenden Mittwoch zurückblicken: Mit einem Tagesmarktanteil von 7,5 Prozent teilt sich der Sender den zweiten Platz hinter RTL mit Sat.1. Zu verdanken hat man das vor allem dem Primetime-Film "Der Hobbit - Eine unerwartete Reise". Der bescherte RTL II um 20:15 Uhr hervorragende 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,54 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was einem Marktanteil von 5,7 Prozent entsprach. In der Zielgruppe musste sich RTL II um 20:15 Uhr nur RTL geschlagen geben, wo "Die 25 spannendsten Momente, die uns 2017 überrascht haben" 12,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

So gut der Film-Abend für RTL II lief, so enttäuschend schnitt ProSieben ab. "Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse" floppte um 20:15 Uhr mit nur 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen völlig. Mit 540.000 14- bis 49-jährigen Zuschauern landete ProSieben sogar noch hinter kabel eins, wo der Film "Doppelmord" 550.000 Zuschauer in der klassischen Zielgruppe erreichte. Der Marktanteil lag bei identischen 5,9 Prozent, was anders als für ProSieben für kabel eins aber ein Erfolg war.

Auch Sat.1 setzte am Mittwoch auf einen Film: "Der Teufel trägt Prada" schlug sich mit 9,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe solide. Vox hingegen schleppt sich mit Serien-Wiederholungen am Mittwochabend inzwischen mehr schlecht als recht durch. "Rizzoli & Isles" startete mit 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon schlecht in den Abend, eine zweite Folge fiel danach noch auf 3,9 Prozent zurück, ehe "Major Crimes" mit 3,3 bzw. 3,4 Prozent Marktanteil völlig erfolglos blieb.

Einmal mehr kann man übrigens festhalten, dass ZDFneo insgesamt in der Primetime mehr Zuschauer erreichte als alle Privaten mit Ausnahme von RTL. Die ZDF-Krimi-Wiederholung "Marie Brand und die Schatten der Vergangenheit" hatten 1,83 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was 5,8 Prozent Marktanteil entsprach. Sat.1 zählte mit "Der Teufel trägt Prada" 1,59 Millionen Zuschauer, kabel eins lag mit "Doppelmord" ebenso wie RTL II mit "Der Hobbit" ganz knapp dahinter. ProSieben verpasste die Millionenmarke und zählte nur 940.000 Zuschauer.

