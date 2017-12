Plasbergs Jahres-Quiz beim jungen Publikum stark wie nie

© NDR/Max Kohr

Das Erste hat mit "2017 - Das Quiz" am Donnerstag nicht nur den Tagessieg eingefahren, sondern auch beim jungen Publikum aufgetrumpft - dort war die Show nämlich so stark wie noch nie. Im ZDF punkteten die "Bergretter", nicht aber Markus Lanz.



29.12.2017 - 08:47 Uhr von Alexander Krei 29.12.2017 - 08:47 Uhr

Bereits zum zehnten Mal blickte Frank Plasberg am Donnerstag in Quiz-Form auf das Jahr zurück und erneut waren dem Moderator und seinen prominenten Ratefüchsen damit starke Quoten sicher. Mit 5,46 Millionen Zuschauern sicherte "2017 - Das Quiz" dem Ersten den Tagessieg vor den ZDF-"Bergrettern", die sich vor 5,09 Millionen Zuschauern in die Pause verabschiedeten. Der Marktanteil der Rateshow lag bei sehr guten 19,3 Prozent.

Während sich die Quoten damit beim Gesamtpublikum in etwa auf dem Niveau der letzten Jahre bewegten, trumpfte die Show bei den 14- bis 49-Jährigen regelrecht auf und fuhr sogar den besten Wert ihrer Geschichte ein. 1,48 Millionen junge Zuschauer entsprachen nämlich einem herausragenden Marktanteil von 16,4 Prozent - das waren fast vier Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und reichte für die unangefochtene Marktführerschaft in der Primetime.

Das ZDF tat sich unterdessen im weiteren Verlauf des Abends schwer. Während das "heute-journal" noch 3,33 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt, fiel der Rückblick "Niemals geht man so ganz", in dem Markus Lanz an die in diesem Jahr verstorbenen Persönlichkeiten erinnerte, auf 1,64 Millionen zurück. Der Marktanteil lag bei ernüchternden 7,1 und betrug beim jungen Publikum sogar bloß 4,1 Prozent. Im vorigen Jahr hatten dagegen noch fast drei Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Die Tagesmarktführerschaft musste das ZDF letztlich dann ebenfalls dem Ersten überlassen, das mit 13,7 Prozent beim Gesamtpublikum einen starken Tag erwischte. Bei den 14- bis 49-Jährigen war mit überzeugenden 9,1 Prozent immerhin der zweite Rang hinter RTL drin. Zu den Erfolgen des Senders zählte auch der Biathlon-Wettbewerb auf Schalke, der am Vorabend von 3,82 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Hier lagen die Marktanteile bei 15,9 beziehungsweise 9,7 Prozent.

