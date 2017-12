Hollywood-Dreierpack mit starken Quoten bei ZDFneo

© ZDFneo/FEEDME

ZDFneo hat sich am Donnerstag auf gleich drei US-Spielfilme verlassen können. Zusammen mit der "Schwarzwaldklinik" trieben diese den Tagesmarktanteil beim jungen Publikum auf über drei Prozent. Stark lief's zudem für Super RTL und Sport1.



29.12.2017 - 09:23 Uhr von Alexander Krei 29.12.2017 - 09:23 Uhr

Für ZDF lief's am Donnerstag richtig gut - und zwar insbesondere beim jungen Publikum, wo der Sender mit einem beachtlichen Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent nur knapp hinter kabel eins durchs Ziel kam. Erfolge feierte der Sender an gleich mehreren Stellen, so etwa ab dem späten Nachmittag mit diversen Wiederholungen der "Schwarzwaldklinik". Diese lockten bis zu 590.000 Zuschauer vor den Fernseher und trieben den Marktanteil über mehrere Stunden hinweg auf mehr als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am Abend waren es dann drei US-Spielfilme, die für tolle Quoten sorgten. Den Anfang machte die Abenteuerkomödie "Die Mumie kehrt zurück", die von 900.000 Zuschauern gesehen wurde und sehr gute 4,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielte. Auch "The Scorpion King" war anschließend mit 670.000 Zuschauern sowie 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gefragt. Ab 23:34 Uhr steigerte sich "Riddick - Chroniken eines Kriegers" schließlich sogar auf starke 4,7 Prozent. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt noch 420.000 Zuschauer dabei.

ZDFneo ließ damit in der Primetime den "Mad Max"-Doppelpack von kabel eins locker hinter sich. Zwei Filme der Reihe erzielten dort nur Marktanteile von 2,6 und 2,3 Prozent in der Zielgruppe. Zudem kämpften "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" schon am Vorabend mit Problemen und kamen nicht über Werte von 2,3 und 2,1 Prozent hinaus. kabel eins landete zur besten Sendezeit aber auch hinter Super RTL, wo am Donnerstag das Meisterwerk "Schindlers Liste" zu sehen war. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei stolzen 4,0 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt. 740.000 Zuschauer sahen den Film.

Bei Sport1 kann man derweil einmal mehr mit den Quoten der Darts-WM zufrieden sein. 680.000 Zuschauer verfolgten dort am Abend die Live-Übertragung aus London, sodass der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum sehr gute 2,7 Prozent betrug. Noch besser sah es jedoch bei den 14- bis 49-Jährigen aus, wo der Sportsender auf 4,3 Prozent kam. Weil es noch dazu schon tagsüber gut lief, lag der Tagesmarktanteil letztlich bei überzeugenden 2,4 Prozent, sodass Sport1 hier deutlich vor Nitro, DMAX oder ProSieben Maxx landete.

