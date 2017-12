"RTL Comedy Grand Prix" verliert sehr viele Zuschauer

© MG RTL D / Patric Fouad

RTL zog die Ausstrahlung des "Comedy Grand Prix" diesmal noch ins alte Jahr vor und schickte die Sendung bereits zur besten Sendezeit ins Rennen. Das gelang aber nicht: In der Primetime verlor der aufgeplusterte "Comedy Grand Prix" drastisch.



30.12.2017 - 08:47 Uhr von Marcel Pohlig 30.12.2017 - 08:47 Uhr

Viele Sendeplätze hatte der "RTL Comedy Grand Prix" bereits, lief im vergangenen Jahr etwa am späteren Samstagabend. Nur in der Primetime durfte die Show noch nicht ran. Das änderte RTL bei der neuesten Ausgabe – und muss nun lernen, dass es nicht die beste Idee war. Ohne Schützenhilfe und erstmals noch im Dezember erreichte der "RTL Comedy Grand Prix" nur durchwachsene 1,10 Millionen Zuschauer und nicht mehr als 13,4 Prozent. Das ist ein immerhin noch solider Wert – bedenkt man aber, dass die Sendung Anfang des Jahres noch fast zwei Millionen Zuschauer in der Zielgruppe und tolle 18,6 Prozent erreichte, ist das viel zu wenig.

So überrascht es auch nicht, dass der "RTL Comedy Grand Prix" insgesamt ebenfalls ein deutliches Tief markierte. Die von Oliver Geissen moderierte Show lag zuletzt noch bei über drei Millionen Zuschauern, interessierte in der aufgeplusterten Primetime-Version nun aber nur noch 1,96 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil fiel beim Gesamtpublikum zum ersten Mal einstellig aus – und mit 7,5 Prozent auch sehr deutlich.

Zuschauer-Trend: RTL Comedy Grand Prix



Für den Primetime-Sieg reichte es in der Zielgruppe übrigens dennoch. Das lag aber vor allem auch daran, dass auch die anderen größeren Privatsender sich im Bereich ihres jeweiligen Senderschnitts bewegten. "Das fünfte Element" etwa brachte es bei ProSieben auf 910.000 Zuschauer und 10,3 Prozent, während "Die Peanuts – Der Film" in Sat.1 im Schnitt 800.000 Zuschauer in der Zielgruppe unterhielt und damit 8,8 Prozent erreichte. Insgesamt schalteten 1,68 Millionen Zuschauer den Animationsfilm ein, während sich 1,59 Millionen Zuschauer für ProSieben entschieden. "Self/less – Der Fremde in mir" unterhielt derweil bei RTL II insgesamt 820.000 Zuschauer beziehungsweise 520.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit ein Marktanteil von 5,8 Prozent erreicht wurde.

Teilen