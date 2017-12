Darts-Halbfinale: Sport1 lässt große Private alt aussehen

© Sport1

Die Darts-WM macht Sport1 immer glücklicher. Mit dem Halbfinale kratzte der Sportkanal nun gar an der Zweistelligkeit. Am Ende lief es in der Zielgruppe nur für RTL besser – mit deutlichen Verlusten beim "Showdown der Magier" aber noch lange nicht gut.



31.12.2017 - 09:11 Uhr von Marcel Pohlig 31.12.2017 - 09:11 Uhr

Die Darts-WM sorgte in den vergangenen Tagen bereits für Traumquoten bei Sport1. Am Samstagabend drängte der Sportsender mit der Übertragung des Halbfinales nun ganz weit nach vorne und überholte in der Zielgruppe, bis auf RTL, alle großen Privatsender. Im Schnitt schalteten 770.000 Zuschauer die Übertragung ein, womit Sport1 einen sensationellen Marktanteil von 9,8 Prozent erreichte. Auch insgesamt lief es für die Darts-WM mit 1,34 Millionen Zuschauern äußerst gut.

RTL versuchte sein Glück derweil mit den Ehrlich Brothers. Die zweite Ausgabe deren eigener Show, dem "Showdown der Magier" musste nun allerdings deutlich Federn lassen und blieb, auch gegen die Öffentlich-Rechtlichen, chancenlos. 1,02 Millionen Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein; der Marktanteil brach im Vergleich zur Auftaktfolge um knapp fünf Prozentpunkte auf nun magere 10,4 Prozent ein. "Die zauberhafte Welt der Ehrlich Brothers" holte anschließend ebenfalls nur 10,4 Prozent. Insgesamt sahen den "Showdown" 2,39 Millionen Zuschauer, während 2,13 Millionen auch im Anschluss noch dran blieben.

Sat.1 konnte sich zwar auf "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" verlassen und unterhielt mit dem zum Kult gereiften Spielfilm in der Zielgruppe 900.000 Zuschauer und 9,4 Prozent. Danach sah es aber düster aus. "Wolves" lief zwar nicht ganz so schlecht wie die "Peanuts" am Abend zuvor, enttäuschte mit 290.000 Zuschauern und 5,2 Prozent aber dennoch auf ganzer Linie. Insgesamt ging es von 1,43 Millionen Zuschauern des Zauberlehrlings auf nur 530.000 Zuschauer nach unten. Ähnlich lief es auch bei ProSieben. Schlug sich der Sender mit "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" immerhin noch halbwegs solide und holte in der Primetime 960.000 Zuschauer in der Zielgruppe sowie 9,7 Prozent, sank der Marktanteil bei "Das fünfte Element" im Anschluss mit der Hälfte der Zuschauer auf nur noch 6,2 Prozent.

Gar keine große Rolle spielte RTL II am Samstagabend. "Aviator" unterhielt dort insgesamt nur 480.000 Zuschauer und kam auch in der Zielgruppe nicht über 290.0000 Zuschauer und magere 3,0 Prozent hinaus. "Game of Thrones" schloss sich dem mit zunächst 4,1 Prozent an, steigerte sich aber nach Mitternacht immerhin wieder auf 6,3 Prozent. Bei kabel eins verfehlten die US-Serien den ganzen Abend über die Fünf-Prozent-Hürde; immerhin steigerte sich kabel eins aber im Verlauf des Abends von 4,1 Prozent bei der ersten Folge von "Hawaii Five-0" auf 4,9 Prozent bei "Rosewood". Nur 660.000 Zuschauer entschieden sich unterdessen für "Beim ersten Mal" bei Vox, das damit nur 6,8 Prozent erreichte. Insgesamt schalteten 930.000 Zuschauer ein. "Medical Detectives" enttäuschte anschließend mit Marktanteilen von 4,8 und 6,2 Prozent, startete mit 7,5 Prozent aber versöhnlich in die Nacht.

