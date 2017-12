ZDFneo räumt mit der "Schwarzwaldklinik" ab

© ZDFneo/FEEDME

Allerlei Klassiker sendet ZDFneo in der Zeit zwischen den Jahren. Vor allem bei den Jüngeren überzeugt der Serienklassiker "Die Schwarzwaldklinik". Noch besser lief es bereits am Mittag für "Ich heirate eine Familie ...", während es in der Primetime mau aussah.



31.12.2017 - 09:30 Uhr von Marcel Pohlig 31.12.2017 - 09:30 Uhr

ZDFneo hat das Archiv geöffnet und in diesen Tagen allerlei Klassiker ins Programm genommen. Damit treffen die Mainzer den Geschmack der Zuschauer äußerst gut. "Die Schwarzwaldklinik" überzeugte am Nachmittag und Vorabend zwischen 470.000 und 840.000 Zuschauer und erreichte damit Marktanteile zwischen 2,6 und 3,5 Prozent. Besonders gut lief es für "Die Schwarzwaldklinik" interessanterweise übrigens bei den Jüngeren. In der Spitze sahen 420.000 Zuschauer zu. Alle sechs Folgen erreichten ausgezeichnete Marktanteile von 4,1 bis 6,2 Prozent und bewegten sich damit deutlich über dem ZDFneo-Schnitt.

Noch stärker war bereits gegen Mittag "Ich heirate eine Familie ...", das mit der letzten Folge des Tages sogar hervorragende 7,4 Prozent in der Zielgruppe erreichte. 290.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Insgesamt steigerte sich die Serie im Verlauf des Mittags auf starke 620.000 Zuschauer und genau fünf Prozent. "Nesthäkchen" unterhielt anschließend noch 400.000 Zuschauer, bzw. 390.000 Zuschauer bei der zweiten Folge, und erreichte damit Marktanteile von 2,8 und 2,5 Prozent. In der Zielgruppe sank das Interesse von 140.000 Zuschauern und guten 3,4 Prozent bei der ersten Folge, auf nur noch 80.000 Zuschauer und 1,9 Prozent bei der zweiten.

So gut es auch in der Daytime lief, so schwach war ZDFneo dann in der Primetime unterwegs. "Eine Frage der Ehre" ließ die Zuschauerzahl zum Start in den Abend auf insgesamt 530.000 Zuschauer sinken und brachte es damit auf nur 1,6 Prozent. "Das Mercury Puzzle" hielt sich anschließend immerhin stabil und erreichte mit 540.000 Zuschauern bessere 2,3 Prozent. In der Zielgruppe kamen dem Sender am späteren Abend allerdings einige Zuschauer abhanden. Nur 70.000 Zuschauer wollten "Das Mercury Puzzle" sehen, womit ZDFneo nur magere 0,9 Prozent erreichte. "Eine Frage der Ehre" unterhielt zuvor 180.000 Zuschauer in der Zielgruppe und markierte damit 1,8 Prozent.

Zumindest in der Zielgruppe war One etwas gefragter. "Sherlock" unterhielt dort zur besten Sendezeit 220.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren und erreichte damit sehr gute 2,3 Prozent. Auch insgesamt bewegte sich die britische Serie mit 450.000 Zuschauern und 1,4 Prozent sehr klar im grünen Bereich. "Sherlock Holmes und das Halsband des Todes" schlug sich anschließend mit 330.000 Zuschauern und 1,1 Prozent ebenfalls noch sehr ordentlich. In der jüngeren Zielgruppe blieben 130.000 Zuschauer dran, womit One einen Marktanteil von 1,4 Prozent erreichte. Ohne Sherlock Holmes reichte es daran anschließend bei "Gomorrha – Reise in das Reich der Camorra" allerdings nur noch für insgesamt 60.000 Zuschauer und magere 0,4 Prozent. Nur jeder sechste Zuschauer gehörte der Zielgruppe an, womit One hier miese 0,1 Prozent markierte.

Teilen