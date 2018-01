Vorabend-Rekord: Pflaume schlägt Bommes im Fernduell

© ARD/Morris Mac Matzen

"Wer weiß denn sowas?" knackte erstmals die 4-Millionen-Marke - und hatte damit mehr Zuschauer als "Gefragt - Gejagt" in der Primetime. Dass die "Tagesthemen" zum Jubiläum eine besondere Ausgabe zeigten, schlug sich nicht in den Quoten nieder. Um 20:15 Uhr trumpfte das ZDF auf.



03.01.2018 - 08:52 Uhr von Uwe Mantel 03.01.2018 - 08:52 Uhr

"Wer weiß denn sowas?" hat das vergangene Jahr mit einem Rekord beendet - 3,83 Millionen Zuschauer sahen die letzte Vorabend-Sendung am 29. Dezember. Und setzt zum Start ins neue Jahr nun sogar noch einen drauf: Am Dienstag schalteten gegen 18 Uhr sogar 4,01 Millionen Zuschauer ein, wieder ein neuer Bestwert. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog auf herausragende 18,2 Prozent an - mehr als doppelt so viel übrigens wie im Anschluss "Familie Dr. Kleist" (2,52 Mio. Zuschauer, 9,0 Prozent Marktanteil) erreichte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 9,0 Prozent ebenfalls weit über dem Senderschnitt.

Damit erreichte die Rateshow am Vorabend mehr Zuschauer als "Gefragt - Gejagt" zum Auftakt der Familien-Specials in der Primetime. 3,53 Millionen Zuschauer sahen sich das Quiz auf dem ungewohnten Sendeplatz um 21:45 Uhr an, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 12,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,8 Prozent erzielt. Beides sind ordentliche Werte, auch wenn sie recht klar hinter den vorausgehenden Reichweiten von "In aller Freundschaft" zurückblieben. Die beiden Folgen der Krankenhaus-Serie kamen auf rund 5,4 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag um 16 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es um 20:15 Uhr für 8,3 Prozent, ab 21 Uhr stieg er sogar auf 9,2 Prozent an.

Im direkten Vergleich musste sich die Sachsenklinik allerdings dem "Taunuskrimi" im ZDF geschlagen geben. "Im Wald" lockte 6,98 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, was hervorragenden 20,7 Prozent Marktanteil entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 12,4 Prozent Marktanteil prächtig. Nach dieser starken Vorlage erreichte die Jubiläumsausgabe des "heute-journals" 5,25 Millionen Zuschauer und 17,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die besondere Ausgabe der "Tagesthemen", für die auch nochmal zahlreiche ehemalige Moderatoren der Sendung vor der Kamera standen, konnte da 45 Minuten später nicht mithalten. 2,57 Millionen Zuschauer sahen, wie Ulrich Wickert nochmal eine "geruhsame Nacht" wünschte, der Marktanteil belief sich hier auf 11,0 Prozent.

Übrigens: So stark das ZDF in den Abend gestartet war, so schwach ging er zu Ende. Nach dem "heute-journal" wollten zwar immerhin noch 2,59 Millionen Zuschauer "Aloha - Der Spirit von Hawaii" sehen, was für 10,6 Prozent Marktanteil reichte, eine weitere Wiederholung der Miniserie "The Night Manager" startete ab 23 Uhr dann aber mit nur noch 750.000 Zuschauern und 5,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 2,0 Prozent Marktanteil erzielt.

Teilen