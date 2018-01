"Bergdoktor"-Jubiläum mit Bestwert bei jungen Zuschauern

© ZDF/Roland Defrancesco

Am Donnerstag strahlte das ZDF bereits die 100. Folge des "Bergdoktors" aus und feierte mit fast sieben Millionen Zuschauern einen großen Erfolg - bei den Jüngeren lief's sogar so gut wie noch nie. Tagsüber punktete die Vierschanzentournee.



Dass "Der Bergdoktor" Fernsehen für alte Menschen ist, lässt sich mit Blick auf die Quoten nicht belegen. Die ZDF-Serie hat ihre Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen in den vergangenen Jahren nämlich spürbar steigern können - und vor knapp einem Jahr erstmals sogar einen zweistelligen Marktanteil erzielt. Mit der 100. Folge, die am Donnerstag zu sehen war, konnte dieser Bestwert nun noch einmal deutlich überboten werden: 1,10 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen starken 11,3 Prozent Marktanteil, womit das ZDF hinter RTL und ProSieben auf dem dritten Primetime-Platz landete.

Beim Gesamtpublikum war "Der Bergdoktor" ohnehin nicht zu schlagen: 6,95 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 21,4 Prozent können sich zum Jubiläum wahrlich sehen lassen. Den ARD-Krimi "Charlotte Link - Die Betrogene" ließ die ZDF-Serie somit weit hinter sich. 4,14 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 12,4 Prozent entschieden sich für die Link-Verfilmung, die sich beim jungen Publikum mit nur 4,5 Prozent Marktanteil hingegen schwertat. "Gefragt - gejagt" hielt anschließend mit dem dritten Familien-Special noch 3,18 Millionen Zuschauer bei der Stange.

Im ZDF trumpfte zu diesem Zeitpunkt das "heute-journal" auf - und verzeichnete nun schon den dritten Tag in Folge mehr als fünf Millionen Zuschauer. Am Donnerstag waren 5,69 Millionen dabei, die für einen herausragenden Marktanteil von 19,6 Prozent sorgten. Mit diesem Rückenwind erzielte dann auch der zweite Teil der Dokumentation "10.000 Kilometer Russland" tolle Quoten: 4,09 Millionen Zuschauer blieben um 22:15 Uhr noch dabei, sodass der Marktanteil bei starken 17,1 Prozent lag. Kein Wunder also, dass das ZDF am Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil von 15,9 Prozent Marktführer beim Gesamtpublikum wurde.

Zum Erfolg des Senders trug aber auch die Vierschanzentournee bei, die am Nachmittag mit 3,85 Millionen Zuschauern auf stolze 27,9 Prozent Marktanteil kam. Das Erste hatte zuvor schon mit Biathlon einen Marktanteil von 26,2 Prozent einfahren können. Dort stellte am Vorabend "Wer weiß denn sowas?" übrigens schon den nächsten Rekord auf: 4,03 Millionen Zuschauer waren diesmal dabei. Der Marktanteil lag bei starken 18,2 Prozent, aber auch eine weitere Folge war direkt danach mit 3,91 Millionen Zuschauern sowie 14,6 Prozent noch gefragt.

