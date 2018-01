"Die Mumie" katapultiert RTL II weit nach vorne

© RTL II

Der erste Freitagsfilm des noch jungen Jahres war für RTL II gleich ein toller Erfolg: Mit "Die Mumie" war man, nachdem es für den ProSieben-Film auch nur mau lief, der erfolgreichste Privatsender hinter RTL. Vox punktete mit dem "perfekten Dinner".



06.01.2018 - 09:04 Uhr von Marcel Pohlig 06.01.2018 - 09:04 Uhr

Fast zwanzig Jahre hat "Die Mumie" nun bereits auf dem Buckel. Für gute Quoten ist der Spielfilm aber noch immer zu haben. 1,56 Millionen Zuschauer entschieden sich am Freitagabend für die Ausstrahlung bei RTL II, das insgesamt damit bereits einen guten Marktanteil von 5,1 Prozent erreichte. Richtig gut lief es in der Zielgruppe, in der 970.000 Zuschauer einschalteten. RTL erreichte mit dem ersten Freitagsfilm des Jahres einen hervorragenden Marktanteil von 10,4 Prozent.

Damit war RTL II in der Primetime hinter RTL der zweitstärkste Privatsender. ProSieben tat sich mit der Ausstrahlung von "Need for Speed" nämlich eher schwer und brachte es mit 820.0000 Zuschauern in der Zielgruppe nur auf ausbaufähige 8,8 Prozent. Insgesamt lief es mit 1,22 Millionen Zuschauern ebenfalls etwas schlechter als bei RTL II. "Das Schwergewicht" tat sich anschließend auch schwer und sprach nur 470.000 Zuschauer in der Zielgruppe an. Mehr als 7,1 Prozent waren damit nicht drin. Allerdings musste auch RTL II am späten Abend Abstriche hinnehmen: "Insidious: Chapter 3" halbierte den Marktanteil beinahe und erreichte mit 380.000 Zuschauer einen Wert von 5,4 Prozent.

Die erfolgreichste Sendung von Vox lief unterdessen bereits am Vorabend. Das etwas in die Jahre gekommene "perfekte Dinner" überzeugte mit insgesamt 1,51 Millionen Zuschauern; 660.000 davon schalteten in der Zielgruppe ein und sorgten so für einen tollen Marktanteil von 9,4 Prozent. "Prominent" konnte anschließend mit 5,2 Prozent nur wenig ausrichten; auch "Law & Order: SVU" tat sich mit insgesamt rund einer Million Zuschauer und Zielgruppenwerten von 6,4 und 5,6 Prozent in der Primetime dann schwer. "Chicago P.D." versagte am späten Abend mit nur 3,0 und 2,4 Prozent dann wieder völlig.

