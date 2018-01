"Promi-Darts-WM" ordentlich, aber hinter dem Vorjahr

© ProSieben

Nach dem Erfolg im Vorjahr durften nun erneut Promis zur "Promi-Darts-WM" auf ProSieben antreten. Die schlug sich gut, musste aber deutlichere Abstriche hinnehmen und kam gegen "DSDS" und Faisal Kawusi bei RTL nicht an.



07.01.2018 - 09:04 Uhr von Marcel Pohlig 07.01.2018 - 09:04 Uhr

Mit insgesamt fast zwei Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,1 Prozent war die "Promi-Darts-WM" Anfang vergangenen Jahres ein schöner Erfolg für ProSieben, sodass es in diesem Jahr nun die Neuauflage gab. Die kam an die Werte der Premiere zwar nicht mehr heran, schlug sich aber immerhin ganz ordentlich. Insgesamt schalteten 1,42 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe verfolgten 860.000 Zuschauer die mehrstündige Live-Show, mit der ProSieben diesmal 11,1 Prozent erzielte.

An RTL kam ProSieben damit allerdings nicht heran. "Deutschland sucht den Superstar" verlor mit der zweiten Ausgabe zwar auch leicht, dominierte mit 1,90 Millionen Zuschauern und genau zwanzig Prozent aber dennoch die Zielgruppe. Insgesamt entschieden sich 3,95 Millionen Zuschauer für den Casting-Dauerbrenner, mit dem RTL einen Marktanteil von guten 12,4 Prozent einfuhr.

Von den noch immer hohen Werten der Castingphase profitierte bei RTL im Anschluss Faisal Kawusi. Dessen erstes, knapp zweistündiges Bühnenprogramm "Glaub nicht alles was Du denkst" hielt im Anschluss noch 1,86 Millionen Zuschauer beim Sender. In der Zielgruppe blieben 1,23 Millionen Zuschauer dran, womit RTL einen schönen Marktanteil von 15,3 Prozent erreichte. Mit der Wiederholung von "DSDS" erreichte RTL ab kurz nach Mitternacht dann aber schon nur noch 10,4 Prozent.

Noch düsterer sah es tagsüber aus, wo RTL mit dem Wechsel auf Sitcom-Wiederholungen auch nicht punkten konnte. Zwei Folgen "Sekretärinnen – Überleben von 9 bis 5" erreichten mittags nur miese Marktanteile von 5,3 und 4,6 Prozent in der Zielgruppe. Die ersten beiden Folgen "Magda macht das schon!" brachten es danach auch nur auf 4,1 und 6,2 Prozent. Die Wiederholung der beiden aktuellen Folgen steigerten sich immerhin etwas, ein Erfolg sieht angesichts von Marktanteilen von 8,0 und 7,1 Prozent aber auch anders aus. "Der Lehrer" bewegte sich anschließend mit 7,3 bis 8,5 Prozent auf einem ähnlich mauen Niveau.

Auch Sat.1 hat tagsüber hier und da mit Problemen zu kämpfen, etwa wenn "Auf Streife" am Mittag nur 6,4 Prozent holt. Die dritte Folge der Scripted Reality steigerte sich aber dann noch auf solide 9,0 Prozent. Am Vorabend enttäuschte der Ableger "Auf Streife – Die Spezialisten" zunächst mit nur 6,3 Prozent, steigerte sich aber mit der zweiten Folge ebenfalls deutlich auf gute 9,1 Prozent. In der Primetime landete Sat.1 mit "Harry Potter und der Feuerkelch" dann auch wieder in der Zweistelligkeit und erzielte 11,8 Prozent. 1,10 Millionen Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein. Insgesamt entschieden sich 1,73 Millionen Zuschauer für den Zauberlehrling.

