"Vermisst" gelingt gute Rückkehr, Erfolg für "Terra X"

Mit fast vier Millionen Zuschauern meldete sich "Vermisst" am Sonntag bei RTL zurück. Noch stärker lief es jedoch für das ZDF mit "Terra X". kabel eins konnte dagegen nicht nur am Vorabend wenig ausrichten - dort lief's auch in der Primetime mau.



08.01.2018 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 08.01.2018 - 09:33 Uhr

Die RTL-Dokureihe "Vermisst" hat sich am Sonntag mit guten Quoten zurückgemeldet. 3,92 Millionen Zuschauer schalteten um 19:05 Uhr ein, um den Staffel-Auftakt zu sehen - damit erreichte der Kölner Sender am Vorabend mehr als doppelt so viele Menschen wie in der Primetime mit der Free-TV-Premiere des US-Films "Pitch Perfect 2". In der Zielgruppe verbuchte "Vermisst" derweil einen Marktanteil von 13,5 Prozent, was leicht über dem Durchschnittswerte der Vorjahres-Staffel lag.

Noch besser sah es im Vorfeld allerdings für "RTL aktuell" aus, das von 4,16 Millionen Zuschauern gesehen wurde und sehr gute 17,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erreichte. Das Nachrichten-Duell mit dem ZDF ging jedoch zumindest mit Blick aufs Gesamtpublikum verloren: Die "heute"-Sendung verzeichnete nämlich sogar fünf Millionen Zuschauer. Später erreichte der Mainzer Sender mit "Terra X" dann noch 4,75 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 14,5 Prozent.

Zufriedenheit dürfte indes auch bei Vox hinsichtlich der Vorabend-Quoten herrschen, denn obwohl man lediglich eine Wiederholung ausstrahlte, verzeichnete "Hot oder Schrott" gute 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zuvor meldete sich "Ab in die Ruine" mit vergleichsweise unspektakulären 7,4 Prozent zurück, nachdem das Magazin "Auto Mobil" mit 8,4 Prozent zu überzeugen wusste. RTL II verbuchte mit "Grip - Das Motormagazin" um 18:00 Uhr übrigens noch einen Marktanteil von 5,7 Prozent in der Zielgruppe.

Für kabel eins lief es dagegen den ganzen Tag über nicht berauschend. Mit Wiederholungen von "Mein Lokal, Dein Lokal" erzielte der Sender zur Mittagszeit teils weniger als drei Prozent Marktanteil, später geriet auch "Rosins Restaurants" mit nur 4,0 Prozent unter die Räder. In der Primetime interessierten sich zudem nur 830.000 Zuschauer für "Die größten Trends 2018", sodass auch hier nicht mehr drin war als ein ernüchternder Marktanteil von 4,5 Prozent.

