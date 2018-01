"WWM" mit Problemen, Sat.1-Serien drehen erst spät auf

© CBS

Während sich "Wer wird Millionär?" als größter "Tannbach"-Verfolger gut schlug, reichte es in der Zielgruppe gegen "Young Sheldon" nur zu mäßigen Quoten. Auch für Sat.1 lief es zunächst mau, doch mit der Zeit zogen die Marktanteile der US-Serien an.



09.01.2018 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 09.01.2018 - 09:33 Uhr

Sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe musste sich Günther Jauch am Montag mit dem zweiten Rang zufriedengeben. 4,62 Millionen Zuschauer sahen das "Zocker-Special" bei "Wer wird Millionär?", sodass das RTL-Quiz letztlich hinter dem "Tannbach"-Auftakt im ZDF landete. Mit dem Marktanteil von 14,5 Prozent kann man in Köln gleichwohl zufrieden sein - in der Zielgruppe tat sich die Show dagegen ein ganzes Stück schwerer. Mehr als 1,17 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 11,6 Prozent Marktanteil waren hier für "WWM" gegen "Big Bang Theory" und "Young Sheldon" nicht zu holen.

"Extra" tat sich anschließend sogar noch ein Stück schwerer und musste sich mit 10,6 Prozent Marktanteil begnügen, ehe "30 Minuten Deutschland" zu später Stunde nur noch 7,4 Prozent schaffte. Zu diesem Zeitpunkt fiel RTL auch hinter Sat.1 zurück, wo sich "Scorpion" mit guten 12,4 Prozent Marktanteil zurückmeldete. Der Start in den Abend verlief hingegen holprig: So kam "Navy CIS" auf nur 2,15 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,9 Prozent in der Zielgruppe. "Navy CIS: L.A." steigerte sich danach jedoch auf immerhin 9,7 Prozent, "Hawaii Five-0" punktete bei 10,2 Prozent der Werberelevanten.

Auf einen durchweg starken Abend kann man zudem bei kabel eins blicken, wo man auf einen Bruce-Willis-Doppelpack setzte. "Stirb langsam 2" wurde zunächst von 1,49 Millionen Zuschauern gesehen und erzielte einen überzeugenden Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe. "Last Boy Scout - Das Ziel ist Überleben" steigerte sich am späten Abend sogar auf tolle 8,9 Prozent. Einen schönen Erfolg landete zudem "Inspector Barnaby" bei ZDFneo: Mit jeweils rund 1,7 Millionen Zuschauern lief es für beide Folgen sehr gut - um 21:45 Uhr lag der Gesamt-Marktanteil bei stolzen 7,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren immerhin 3,6 Prozent drin.

Aber auch Vox traf den Nerv des Publikums und erreichte mit zwei Folgen von "Goodbye Deutschland" gute Marktanteile von 8,3 und 9,3 Prozent in der Zielgruppe, was angesichts der starken Serien-Konkurrenz nicht selbstverständlich ist. "Die Geissens" konnten bei ihrer Rückkehr mit diesen Zahlen nicht mithalten, gerieten jedoch nicht vollends unter die Räder. Immerhin 830.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 5,2 Prozent erzielte RTL II mit der Dokusoap. "Extrem schön" blieb im Anschluss mit nur 4,4 Prozent allerdings zunächst blass, steigerte sich mit einer Spezial-Folge um 23:15 Uhr aber zumindest noch auf 5,7 Prozent.

