Schöner Erfolg für "wunderbare Welt der Kinder" bei Vox

© MG RTL D / Sagamedia

Vox hat mit der Fortsetzung seiner Doku-Reihe "Die wunderbare Welt der Kinder" gute Quoten erzielen können. Das Format verbuchte zum Start der neuen Folgen erstmals einen zweistelligen Marktanteil. Davon blieb RTL II weit entfernt.



10.01.2018 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 10.01.2018 - 09:11 Uhr

Am Dienstagabend hat sich Vox einmal mehr in "Die wunderbare Welt der Kinder" begeben und mit dem Auftakt der neuen Staffel die Quoten im Vergleich zum Vorjahr noch einmal steigern können. Nachdem der Sender damals mit den 4-Jährigen Marktanteile zwischen acht und neun Prozent verzeichnete, war diesmal bei der Fortsetzung "Wir sind 5!" sogar ein zweistelliger Wert drin. Genau eine Million 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen sehr guten 10,4 Prozent. Das war mehr als ProSieben mit den "Simpsons" schaffte.

Insgesamt verzeichnete die zweistündige Folge im Schnitt 1,45 Millionen Zuschauer. Ganz so gut lief es im Anschluss für Wladimir Klitschko als "Der Vertretungslehrer" zwar noch, doch mit 850.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 8,0 Prozent in der Zielgruppe gelang der Reihe ein durchaus erfolgreicher Auftakt. Erst "Die Beet-Brüder" bewegten sich am späten Abend mit nur noch 6,2 Prozent Marktanteil unterhalb des Senderschnitts.

Für RTL II verlief der Abend hingegen durchweg ernüchternd. "Zuhause im Glück" erreichte insgesamt zwar immerhin 1,05 Millionen Zuschauer, blieb in der Zielgruppe aber bei schwachen 4,1 Prozent hängen. Auf diesem Niveau bewegten sich danach auch die "Pop-Giganten". kabel eins machte seine Sache da schon deutlich besser und verzeichnete mit "Rosins Restaurants" gute 6,3 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,07 Millionen Zuschauern. Das "K1 Magazin" steigerte sich danach sogar auf 7,1 Prozent.

Erst als um 23:25 Uhr noch einmal "Abenteuer Leben" zu sehen war, gingen die Quoten zurück. Das Magazin erzielte nur 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Ende des Dienstags stand aber trotzdem noch ein grundsolider Tagesmarktanteil von 5,0 Prozent, wodurch kabel eins noch vor RTL II lag. Vox kam mit guten 7,9 Prozent auf den fünften Platz und landete 0,6 Prozentpunkte hinter Sat.1, wo es Dienstag neben dem "Frühstücksfernsehen" auch die Nachmittags-Formate "Auf Streife" und "Klinik am Südring" für zweistellige Marktanteile sorgten.

Teilen