RTLplus mit starkem Abend, auch "Steel Buddies" gefragt

Während RTLplus mit "Im Namen des Gesetzes" in der Spitze mehr als vier Prozent Marktanteil erzielte, lief's bei DMAX für die "Steel Buddies" besonders gut. Aber auch One und ZDFneo fanden am Dienstagabend ihre Zuschauer.



10.01.2018 - 09:26 Uhr von Alexander Krei 10.01.2018 - 09:26 Uhr

RTLplus präsentierte sich am Dienstag in ungewohnt starker Form. Mit einem Tagesmarktanteil von 1,6 Prozent lag der kleine Spartensender bei den 14- bis 49-Jährigen noch vor ZDFneo - ein Erfolg, den man einerseits den stundenlangen Wiederholungen von Gerichtsshows zu verdanken hat, die tagsüber nicht selten mehr als zwei Prozent Marktanteil erzielten. Andererseits überzeugte am Abend auch der Viererpack des Serien-Klassikers "Im Namen des Gesetzes".

Mit 280.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 0,8 Prozent beim jungen Publikum lief es zum Start in die Primetime noch vergleichsweise unspektakulär, doch schon gegen 22 Uhr zog der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf sehr gute 2,4 Prozent an. Zu diesem Zeitpunkt waren insgesamt bereits 460.000 Zuschauer dabei. Eine weitere Folge erreichte im Anschluss sogar 490.000 Zuschauer sowie hervorragende 4,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

In diesem Windschatten lief's dann auch für die Gameshows prächtig: 200.000 Zuschauer waren sowohl bei "Jeopardy!" als auch beim "Familienduell" dabei, in der Zielgruppe lagen die Marktanteile bei 2,8 und 3,8 Prozent. "Ruck Zuck" steigerte sich später sogar auf stolze 4,7 Prozent. Von solchen Marktanteilen sind die Shows, von denen aktuell bloß Wiederholungen laufen, am Vorabend weiterhin deutlich entfernt, doch am Dienstag verbuchten "Familienduell" und "Glücksrad" dort immerhin mal wieder über 200.000 Zuschauer.

Ein anderer kleiner Sender, der am Dienstag punktete, war One: Mit drei Folgen von "Doctor Who" konnte in der Primetime durchweg ein Marktanteil von 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt werden, die nach Mitternacht gesendeten Wiederholungen erzielten sogar bis zu 2,0 Prozent. Noch stärker war DMAX unterwegs, wo die "Steel Buddies" um 20:15 Uhr auf 650.000 Zuschauer sowie starke 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kamen. ZDFneo setzte derweil auf "München Mord" und erreichte 1,49 Millionen Zuschauer, womit sich der kleine Sender auf Augenhöhe mit Sat.1 bewegte.

