ProSieben: "Zoo" meldet sich wie erwartet schwach zurück

Die US-Serie "Zoo - The Finale Battle" hat ProSieben zum Auftakt der dritten Staffel keine berauschenden Quoten beschert - kein Wunder, lief die vorherige Staffel doch nur bei ProSieben Maxx. Später erwischte "Superior Donuts" einen miesen Start.



11.01.2018 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 11.01.2018 - 09:13 Uhr

Nach einem starken Start verlor "Zoo" vor zwei Jahren rasant an Zugkraft, sodass ProSieben die US-Serie in der zweiten Staffel an ProSieben Maxx weiterreichte. Dass die finale dritte Staffel seit Mittwoch doch wieder bei ProSieben zu sehen ist, kommt also durchaus überraschend - weniger überraschend hingegen sind die schwachen Quoten, die es bei der Rückkehr gab. 1,09 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, in der Zielgruppe lag "Zoo" mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent prompt im roten Bereich.

Danach wurde es sogar noch deutlich schlimmer: So verbuchte die Reportage "Wild Animals - Tödliche Tierliebe" am späten Abend nur noch 5,1 Prozent Marktanteil bei insgesamt 490.000 Zuschauern, ehe die Comedyserie "Superior Donuts" schließlich einen völlig verkorksten Start hinlegte. Auf gerade mal noch 3,6 Prozent belief sich der Marktanteil gegen Mitternacht - mehr als 230.000 Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt für ProSieben nicht drin. Mit einer weiteren Folge kam der Sender danach auf nur noch 180.000 Zuschauer, die für ähnlich dürftige 4,0 Prozent Marktanteil sorgten.

Besser, aber keineswegs zufriedenstellend verlief der Abend für Sat.1, wo man am Mittwoch auf einen Spielfilm-Doppelpack setzte. "Ein Chef zum Verlieben" brachte es um 20:15 Uhr immerhin noch auf 1,82 Millionen Zuschauer sowie 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, doch die Wiederholung von "Volltreffer" musste sich im weiteren Verlauf mit nur noch 6,9 Prozent begnügen. Schon tagsüber hatte der Sender Mühe, in den zweistelligen Bereich vorzudringen: Nachmittags gelang das nur der "Klinik am Südring", die am Vorabend hingegen mit nur 5,3 Prozent weiter schwach läuft.

kabel eins dreht derweil erst zu später Stunde auf: Nachdem "Falling Down - Ein ganz normaler Tag" zunächst nur 4,6 Prozent Marktanteil verzeichnete, punktete "Stirb langsam 2" um 22:45 Uhr mit richtig guten 9,1 Prozent Marktanteil, sodass der Sender zu diesem Zeitpunkt weit vor ProSieben und Sat.1 lag. Vox kam mit Wiederholungen von "Rizzoli & Isles" zunächst dagegen nur auf Werte um fünf Prozent und wusste allenfalls zu später Stunde mit "Major Crimes" halbwegs zu überzeugen. Bei RTL II steigerten sich "Die Wollyns" auf gute 6,8 Prozent Marktanteil, hier lief dafür "Autopsie" um 23:15 Uhr mit nur 3,5 Prozent schwach.

