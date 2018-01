"Magda" verhilft neuer Boes-Sitcom zu gutem Start

© RTL / Guido Engels

Mit seinen Serien hatte RTL am Donnerstag leichtes Spiel: Nach dem "Lehrer" und "Magda macht das schon" lief es auch für die Premiere von "Beste Schwestern" gut. Bei ProSieben fiel "Get the f*ck out of my House" dagegen erstmals in den einstelligen Bereich.



19.01.2018 - 08:48 Uhr von Alexander Krei 19.01.2018 - 08:48 Uhr

Die neue RTL-Comedyserie "Böse Schwestern" mit Mirja Boes und Sina Tkotsch hat am Donnerstag einen guten Einstand hingelegt. Mit 1,35 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern erzielte die erste Folge um 21:45 Uhr einen Marktanteil von 14,7 Prozent. Angesichts des guten Vorlaufs wären niedrigere Quoten wohl auch eine Enttäuschung gewesen - allerdings tat sich "Der Lehrer" zum Start in den Abend ein ganzes Stück schwerer als noch vor einer Woche. Mit einem Marktanteil von 16,8 Prozent lag die RTL-Serie dennoch in der Zielgruppe vorne.

Der quotenstarke Orkan-"Brennpunkt" dürfte allerdings so manche Zuschauer gekostet haben. Immerhin: "Magda macht das schon" zeigte sich anschließend weitgehend stabil und verbuchte gute 15,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt schalteten 2,32 Millionen Zuschauer ein. "Beste Schwestern" hielt anschließend noch 2,16 Millionen Zuschauer bei RTL. Wiederholungen von "Magda" und "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" sorgten zudem mit Werten zwischen 14,7 und 15,8 Prozent dafür, dass der Sender auch am späten Abend Marktführer war.

Mit einiger Enttäuschung wird man dagegen bei ProSieben auf die Quoten vom Donnerstag blicken. Nachdem sich "Get the f*ck out of my House" in der vorigen Woche nur mit Mühe im zweistelligen Bereich hielt, lag die Realityshow diesmal deutlich darunter. Nur noch 8,9 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt waren lediglich 1,17 Millionen Zuschauer dabei. "Schulz in the Box" erzielte danach sogar nur 7,6 Prozent Marktanteil, eine weitere Folge steigerte sich zu später Stunde immerhin auf 9,8 Prozent.

Auch Sat.1 blieb den gesamten Abend über einstellig - da konnte auch eine neue Folge von "Criminal Minds" nicht helfen. Mehr als ein Marktanteil von 9,0 Prozent war um 20:15 Uhr nicht drin, insgesamt schalteten 1,90 Millionen Zuschauer ein. Zwei Wiederholungen fielen anschließend auf bis zu 6,7 Prozent, ehe "Elementary" schließlich mit nur 6,1 Prozent für den Tiefpunkt des Abends sorgte. Die Quittung: Mit einem schwachen Tagesmarktanteil von 7,6 Prozent lag Sat.1 am Donnerstag sogar hinter Vox. ProSieben erzielte 8,4 Prozent und lag damit fast sechs Prozentpunkte hinter Marktführer RTL.

