Sat.1-"Problemlöser" werden selbst zum Problem

© Sat.1

Der jüngste Daytime-Test ist für Sat.1 bislang trotz prominenter Unterstützung kein Erfolg. Nach vier Tagen werden "Die Problemlöser" selbst zum Problem. Im Gegenzug wird RTL mit seinem Testlauf in den "Verdachtsfällen" immer stärker.



19.01.2018 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 19.01.2018 - 09:35 Uhr

Seit Beginn der Woche kommt es zu einer ungewöhnlichen Situation: Sowohl RTL als auch Sat.1 setzen auf dem 14-Uhr-Sendeplatz aktuell nicht auf die Blaulicht-Formate, die das Nachmittagsprogramm beider Sender eine Zeit lang prägten. Das Zwischenfazit nach vier Tagen fällt jedoch gemischt aus, denn während sich RTL über einen beachtlichen Aufwärtstrend freuen kann, sieht es für den Sat.1-Testlauf mit Katia Saalfrank, Christopher Posch und Lencke Steiner nicht berauschend aus.

Schon am Montag verzeichnete "Jetzt helfen wir Ihnen! - Die Problemlöser im Einsatz" nur einen allenfalls mäßigen Marktanteil von 8,7 Prozent in der Zielgruppe, doch seither zeigt der Trend nach unten. Am Donnerstag gab's wie schon am Tag zuvor nur noch 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt waren lediglich 760.000 Zuschauer dabei und damit ein ganzes Stück weniger als bei "Auf Streife", das zuletzt um 14 Uhr zu sehen war.

Ganz anders das Bild dagegen bei RTL, wo man unter dem Label "Verdachtsfälle - Spezial" seit Wochenbeginn ein neues Scripted-Format mit dem Rechtsanwalt Matthias Klagge testet. Nachdem der Start mit gerade mal 7,7 Prozent Marktanteil völlig daneben ging, zogen die Quoten in den vergangenen Tagen kräftig an. Am Dienstag wurden 10,4 Prozent erzielt, am Mittwoch bereits 13,3 Prozent - und am Donnerstag reichte es nun sogar für richtig gute 15,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Insgesamt blieben 1,21 Millionen Zuschauer dran, nachdem "Punkt 12" im Vorfeld auf 1,31 Millionen Zuschauer sowie starke 19,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gekommen war. Für Sat.1 sah es indes auch im weiteren Verlauf der Daytime mies aus - zwischen 13 und 15 Uhr musste sich der Sender sogar hinter kabel eins einreihen. Um 17:00 Uhr erreichte "Schicksale" zwischenzeitlich nur 4,9 Prozent Marktanteil, ehe "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Die Ruhrpottwache" mit Werten von 6,5 und 5,1 Prozent ebenfalls baden gingen.

Schlechte Nachrichten gibt es auch für RTL II, wo seit dieser Woche um 17:00 Uhr die neue Reihe "Station B1 - Kinderärzte mit Herz" läuft. Reichte es am Montag noch für überzeugende 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, so ging es seither kontinuierlich auf 3,7 Prozent nach unten. Mehr als 310.000 Zuschauer waren am Donnerstag nicht drin.

Teilen