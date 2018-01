ZDF punktet mit Handball und Krimis, Pflaume mit Bestwert

© ARD/ZDF

Mit dem Spiel der deutschen Handballherren fuhr das ZDF tolle Werte am Vorabend ein und konnte auch in der Primetime mit seinem Krimi-Doppel punkten. Im Ersten knackte "Wer weiß denn sowas?" unterdessen den nächsten Rekord.



20.01.2018 - 09:18 Uhr von Marcel Pohlig 20.01.2018 - 09:18 Uhr

Das ZDF präsentierte sich nicht nur in der Primetime unbeeindruckt vom Dschungelcamp; auch am Vorabend lief es für die Mainzer dank der derzeit laufenden Handball-EM bereits prächtig. 4,87 Millionen Zuschauer verfolgten die Partie zwischen den Deutschland und Tschechien, womit insgesamt ein Marktanteil von 18,9 Prozent erreicht wurde. In der Zielgruppe fieberten 1,26 Millionen Zuschauern mit den deutschen Handballherren mit. Das ZDF kann sich über tolle 17,2 Prozent freuen.

In der Primetime kamen dann die Krimifans wieder auf ihre Kosten – und die schalteten zahlreich ein. 5,42 Millionen Zuschauer entschieden sich für den "Staatsanwalt", der damit 16,7 Prozent einfuhr. Die "SOKO Leipzig" hielt anschließend noch 4,86 Millionen Zuschauer beim Sender und hielt den Marktanteil bei 15,2 Prozent. Als das ZDF noch eine ältere Folge hinterherschob, blieben aber nur noch 3,28 Millionen Zuschauer dran, wodurch der Marktanteil auf 11,6 Prozent sank. In der Zielgruppe sahen 740.000 Zuschauer den "Staatsanwalt", womit 7,8 Prozent erreicht wurden. "SOKO Leipzig" sahen zunächst 720.000 und dann 540.000 Zuschauer. Der Marktanteil sank von 7,1 auf 5,7 Prozent.

Gut lief es derweil auch für den "Neustart auf Mauritius" aus der Reihe "Die Inselärztin" im Ersten. 4,30 Millionen Zuschauer schalteten den Fernsehfilm zur besten Sendezeit ein, womit gute 13,3 Prozent erreicht wurden. In der Zielgruppe schalteten 750.000 Zuschauer ein, was 7,8 Prozent entspricht. Richtig gut lief es für Das Erste am Vorabend, wo "Wer weiß denn sowas?" mit 4,30 Millionen Zuschauer erneut einen neuen Bestwert aufstellte und tolle 18,7 Prozent erreichte. Die zweite Folge konnte fast alle Zuschauer halten und unterhielt ab 19:00 Uhr noch immer 4,11 Millionen Zuschauer.

ProSieben und Sat.1 bekamen den Dschungel unterdessen erst am späteren Abend zu spüren. "Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben" schlug sich bei ProSieben mit 870.000 Zuschauern und 8,7 Prozent in der Zielgruppe angesichts der ab 21:15 Uhr eingesetzten Dschungelkonkurrenz nämlich immerhin noch wacker. Danach konnte ProSieben mit nur 340.000 Zuschauern und 4,5 Prozent für "El Gringo" aber nicht mehr viel bewegen. Ähnlich lief es für Sat.1, wo "111 höllische Hobbys!" zur besten Sendezeit immerhin 740.000 Zuschauer in der Zielgruppe und 7,6 Prozent erreichte. "Knallerkerle" fiel anschließend aber auf nur noch 5,9 Prozent und "Knallerfrauen" auf 4,8 Prozent. Als Sat.1 dann die gut abgehangenen "Ladykracher" aus dem Archiv holte, reichte es anfangs gar nur noch für 3,4 Prozent.

Teilen