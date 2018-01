Sat.1 kann sich auf "Harry-Potter"-Fans verlassen

© Sat.1

Wer die Rechte an den "Harry-Potter"-Filmen hat, kann auf eine treue Fangemeinde setzen. So schlug sich Sat.1 am Samstag mit "Harry Potter und der Halbblutprinz" äußerst gut. Auch Vox wusste mit "Der Tag, an dem die Erde stillstand" zu überzeugen.



21.01.2018 - 09:47 Uhr von Marcel Pohlig 21.01.2018 - 09:47 Uhr

Sat.1 konnte sich am Samstag auf seinen Zauberlehrling verlassen: "Harry Potter und der Halbblutprinz" ließ sich von der Konkurrenz aus "DSDS" und Dschungel nicht beeindrucken und lockte im Schnitt 1,60 Millionen Zuschauer an. Dabei punktete der Streifen besonders in der Zielgruppe. 1,06 Millionen Zuschauer schalteten hier nämlich ein. Sat.1 kann sich über einen tollen Marktanteil von 11,7 Prozent freuen. Erst mit "Boot Camp" ging es zur späteren Stunde dann auf magere 4,7 Prozent nach unten.

Auch VOX kann durchaus zufrieden sein. "Der Tag, an dem die Erde stillstand" unterhielt zur besten Sendezeit 1,49 Millionen Zuschauer und brachte es damit insgesamt auf 4,9 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 740.000 Zuschauer ein, womit, wie am Vorabend bei "Harte Hunde", genau acht Prozent auf der Uhr standen. "Medical Detectives", das sich samstags auch ohne Dschungelkonkurrenz schwer tut, ließ den Marktanteil anschließend mit nur noch 200.000 Zuschauern aber auf miese 2,2 Prozent purzeln. Die zweite Ausgabe steigerte sich zwar, blieb mit 3,8 Prozent aber ebenfalls blass. Erst nach Mitternacht bewegte sich die Crime-Doku in den grünen Bereich.

Von dem war RTL II unterdessen äußerst weit entfernt. Nur 520.000 Zuschauer starteten insgesamt mit "Game of Thrones" in den Abend. In der Zielgruppe schalteten lediglich 190.000 Zuschauer ein, womit RTL II einen Marktanteil von miesen 2,1 Prozent erreichte. Die zweite Folge legte zwar zu, lief mit 280.000 Zuschauern und 2,9 Prozent in der Zielgruppe aber ebenfalls äußerst schwach. "Shutter Island" wollten anschließend nur 180.000 Zuschauer sehen, womit RTL II nur 2,7 Prozent erzielte. Insgesamt verfolgten 320.000 Zuschauer den Streifen.

Etwas besser lief es zwar bei kabel eins, gut allerdings noch lange nicht. "Hawaii Five-0" wollten dort zur besten Sendezeit jeweils 370.00 Zuschauer in der Zielgruppe sehen. Die erste Folge markierte damit 4,2, die zweite 3,9 Prozent. Insgesamt schalteten 1,16 bis 1,20 Millionen Zuschauer ein. "Scorpion" hielt danach 930.000 Zuschauer beim Sender und erreichte in der Zielgruppe 290.000 Zuschauer und 3,2 Prozent. "Rosewood" bewegte sich am späten Abend mit 300.000 Zuschauern und 3,7 Prozent in der Zielgruppe auf einem ähnlichen Niveau. Insgesamt blieben 770.000 Zuschauer dran.

