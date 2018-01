Football dreht am späten Abend bei ProSieben auf

© ProSiebenSat.1

Mehr als eine Million Zuschauer sahen am Sonntag bei ProSieben das NFL-Spiel in der Primetime - am späten Abend zogen dann auch die Marktanteile spürbar an. In der Nacht nahm der Sender schließlich sogar Kurs in Richtung 20 Prozent.



22.01.2018 - 09:54 Uhr von Alexander Krei 22.01.2018 - 09:54 Uhr

Wo sonst Spielfilme zumeist gute Quoten holten, versuchte es ProSieben diesmal mit Football - erstmals setzte der Sender am Sonntagabend zur besten Sendezeit die die NFL. Wirklich herausragend waren die Quoten dabei zunächst nicht: "Die 20 spektakulärsten Geschichten zum Super Bowl", mit denen man schon um 19:05 Uhr begonnen hatte, kamen nicht über einen dürftigen Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe hinaus und auch der Beginn des Play-off-Spiels zwischen den Jacksonville Jaguars und den New England Patriots musste zunächst einen einstelligen Wert hinnehmen.

In den ersten beiden Quartern lagen die Marktanteile bei 8,4 und 9,7 Prozent - erstaunlich ist allerdings, dass es um 22:39 Uhr in direkter Konkurrenz zum RTL-Dschungel bereits für gute 11,4 Prozent reichte. Im letzten Quarter zog der Marktanteil sogar auf starke 14,6 Prozent an. Beachtlich: Das gesamte Spiel über verbuchte mehr als eine Million Zuschauer, die meisten davon im dritten Quarter - zu diesem Zeitpunkt lag die Reichweite bei 1,30 Millionen Zuschauern, was durchaus zeigt, welches Potenzial die NFL im Vergleich zu vielen anderen Sportarten besitzt.

Mit dem zweiten Spiel des Abends konnte ProSieben die Marktanteil zudem noch einmal spürbar ausbauen. Die Niederlage der Vikings gegen die Eagles steigerte sich in der Endphase auf fast 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt zählte das letzte Quarter gegen 3 Uhr nachts noch 350.000 Zuschauer. Aber auch schon der Beginn des Spiels war nach Mitternacht mit 14,5 Prozent Marktanteil ein schöner Erfolg für ProSieben. Dass der Tagesmarktanteil letztlich dennoch bei nur 7,3 Prozent lag, ist vor allem auf die schwache Daytime zurückzuführen, wo Spielfilme wie "Der Lieferheld" zeitweise nur 3,6 Prozent Marktanteil schafften.

ProSieben Maxx schlug sich derweil am Sonntagabend erstaunlich gut - und das, obwohl der Männersender diesmal dem großen Bruder die NFL-Übertragungen überlassen musste. Mit "Border Patrol Australia" verzeichnete ProSieben Maxx jedoch bis zu 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Border Patrol New Zealand" kratzte nach Mitternacht sogar an der Marke von drei Prozent.

