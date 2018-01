"Young Sheldon" überzeugt trotz Einbußen weiterhin

© Warner Bros.

"Young Sheldon" verlor in der dritten Woche nochmal fast eine halbe Million Zuschauer, kommt im Zusammenspiel mit dem starken "Big Bang Theory" aber trotzdem weiterhin auf sehr gute Werte.



23.01.2018 - 09:22 Uhr von Uwe Mantel 23.01.2018 - 09:22 Uhr

2,42 Millionen Zuschauer sahen am Montagabend die dritte Folge des "Big-Bang-Theory"-Spinoffs "Young Sheldon". Seit der Auftaktfolge vor zwei Wochen hat die Comedyserie damit inzwischen 1,1 Millionen Zuschauer verloren. Trotzdem besteht für ProSieben weiterhin kein Anlass, Trübsal zu blasen: Mit einem Marktanteil von 18,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ging's im Vergleich zur Vorwoche zwar nochmal um über einen Prozentpunkt nach unten, "Young Sheldon" liegt damit aber trotzdem bei mehr als dem Doppelten des derzeitigen Senderschnitts.

Während "Young Sheldon" im Vergleich zur vergangenen Woche Zuschauer abgab, befand sich die Mutterserie direkt davor im Aufwind. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog um über drei Prozentpunkte auf 19,5 Prozent an und liegt damit wieder höher als beim Ableger. 2,58 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum für überdurchschnittliche 7,8 Prozent Marktanteil reichte. Zufrieden sein kann ProSieben zudem auch mit den Wiederholungen alter Serien, die nach 21:15 Uhr noch bis zu 15,5 Prozent Marktanteil erreichten und ProSieben selbst gegen das RTL-Dschungelcamp im zweistelligen Bereich hielten.

Das gelang Sat.1 den ganzen Abend über nicht. "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." blieben mit Marktanteilen von 7,8 und 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen in der Primetime blass, am späteren Abend zeigte Sat.1 dann gegen den Dschungel vorsichtshalber auch nur Wiederholungen und musste sich mit Werten unter 7 Prozent zufrieden geben. Andere Sender hat es am späteren Abend aber noch deutlich stärker erwischt. Bei RTL II etwa kam "Extrem schön" ab 22:15 Uhr nur noch auf 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem "Die Geissens" zum Start in den Abend immerhin noch 5,5 Prozent Marktanteil erzielen konnten.

