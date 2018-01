"IBES" fällt unter die Marke von fünf Millionen Zuschauern

© MG RTL D / Stefan Menne

Sicher, das Jammern findet auf hohem Niveau statt. Doch es fällt auf, dass das RTL-Dschungelcamp diesmal mit Blick auf die Quoten nicht so recht Fahrt aufnehmen will. Am Dienstag waren sogar weniger als fünf Millionen Zuschauer dabei.



24.01.2018 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 24.01.2018 - 09:13 Uhr

Das sieht nicht nach einer neuen Rekord-Staffel aus: Nachdem die Quoten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in den vergangenen Tagen schon deutlich unter dem Niveau der vergangenen Jahre lagen, setzte es am Dienstagabend erneut einen Tiefstwert für die RTL-Show. Erstmals seit neun Jahren lag die Reichweite des Dschungelcamps bei weniger als fünf Millionen Zuschauern - genau genommen waren ab 22:00 Uhr im Schnitt 4,98 Millionen dabei und damit noch einmal 160.000 weniger als am Abend zuvor.

Damit bleibt die Sendung aber natürlich trotzdem ein Erfolg, wie schon der Marktanteil von 23,5 Prozent beim Gesamtpublikum zeigt. In der Zielgruppe fuhr "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit 2,74 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 36,3 Prozent zudem erneut den unangefochtenen Tagessieg ein. In den vergangenen Jahren hatte es allerdings stets noch für Werte von zum Teil deutlich mehr als 40 Prozent gereicht.

Zudem scheinen auch die RTL-Magazine, die sich wie gehabt intensiv mit den Ereignissen im Camp befassen, bislang noch nicht den Dschungel-Turbo gezündet zu haben: So verzeichnete "Guten Morgen Deutschland" unspektakuläre 11,0 Prozent Marktanteil und auch "Punkt 12" lag am Dienstag mit 17,0 Prozent auf Normal-Niveau. Dafür machte sich "Die Stunde danach" für RTLplus erneut bezahlt: Mit einem Marktanteil von 6,0 Prozent in der Zielgruppe war die Dschungel-Nachlese so erfolgreich wie nie.

Insgesamt schalteten im Anschluss an die Show immerhin 440.000 Zuschauer um - ein schöner Erfolg für den kleinen Sender, der sich bei bei Marktanteilen um ein Prozent bewegt. Doch auch das "RTL-Nachtjournal" profitierte vom Dschungelcamp-Vorlauf und verzeichnete um kurz nach Mitternacht noch hervorragende 33,6 Prozent Marktanteil bei insgesamt 2,32 Millionen Zuschauern.

