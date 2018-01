"Rosins Restaurants" und "Welt der Kinder" mit Problemen

© kabel eins/Perez Prada

Nach starkem Auftakt ist der Vox-Dokureihe "Die wunderbare Welt der Kinder" zum Ende hin ein wenig die Luft ausgegangen - die Quoten gingen zum Abschied spürbar zurück. Bei kabel eins tat sich "Rosins Restaurants" allerdings noch schwerer.



24.01.2018 - 09:38 Uhr von Alexander Krei 24.01.2018 - 09:38 Uhr

Während sich RTL und Sat.1 mit "Sankt Maik" und Fack ju Göhte" bekriegten, taten sich die die Privatsender der zweiten Generation am Dienstagabend auffällig schwer. So verzeichnete "Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 6!" bei Vox in dieser Woche nur noch eine Million Zuschauer und damit über 300.000 weniger als sieben Tage zuvor. Einen großer Teil der Verluste gab es in der Zielgruppe, wo mit 640.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren nur noch ein Marktanteil von 6,4 Prozent drin war. Zum Vergleich: Gestartet war die Staffel vor zwei Wochen noch mit mehr als zehn Prozent.

"Die Beet-Brüder" hatten unterdessen im weiteren Verlauf des Abends nicht zu melden. In direkter Konkurrenz zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gerieten die beiden Folgen der Dokusoap mit Marktanteilen von 3,1 und 4,8 Prozent unter die Räder. Auch kabel eins erwischte es am späten Abend hart: Dort erzielte das "K1 Magazin" zunächst 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Abenteuer Leben" sogar auf 2,0 Prozent absackte. Aber auch schon zu Beginn des Abends fehlte dem Sender der Schwung - mit nur 4,6 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 900.000 Zuschauern lief es für "Rosins Restaurants" diesmal nicht rund.

"Zuhause im Glück" brachte es bei RTL derweil auf 1,20 Millionen Zuschauer, doch mehr als ein Marktanteil von 4,9 Prozent war beim jungen Publikum auch für den Dauerbrenner nicht drin. Später am Abend taten sich dann auch "Die Bauretter" mit nur 2,9 Prozent Marktanteil gegen den Dschungel schwer. Zufrieden sein kann man unterdessen bei Sixx, wo die Krimi-Schiene um "Detective Laura Diamond" recht gut funktioniert. Bis zu 500.000 Zuschauer zählte die Wiederholung der Serie, die mit zwei Folgen auf Marktanteile von 1,4 und 1,8 Prozent kam. Damit lag Sixx zu diesem Zeitpunkt vor Nitro oder ProSieben Maxx.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum waren die Öffentlich-Rechtlichen nicht zu schlagen: 5,54 Millionen Zuschauer machten die ARD-Serie "In aller Freundschaft" zum "Tagessieger vor "Um Himmels Willen", das zuvor von 5,19 Millionen Menschen gesehen wurde. Im ZDF kam "Nelson Müllers Nudel-Check" auf 3,09 Millionen Zuschauer. Das reichte beim Gesamtpublikum zwar für recht verhaltene 9,6 Prozent, doch beim jungen Publikum bewegte sich die Doku mit 8,1 Prozent klar über den Normalwerten des Senders.

