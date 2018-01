Aus für Bad Boys: Handball-EM verpasst neuen Rekord

© EHF

Am Mittwochabend ging es bei der Handball-EM fürs deutsche Team um alles oder nichts - und es wurde nichts. Offenbar haben auch einige Zuschauer vorzeitig aufgegeben: Trotz Primetime-Platz sahen weniger zu als am Sonntagvorabend.



25.01.2018 - 08:57 Uhr von Uwe Mantel 25.01.2018 - 08:57 Uhr

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat die Titelverteidigung bei der Handball-EM in Kroatien verpasst und musste mit einer Niederlage gegen Spanien schon in der Hauptrunde die Segel streichen. Etwas mehr erhofft haben dürfte man sich beim ZDF auch aus Quotensicht: Obwohl es um Alles oder Nichts ging, fiel die Zuschauerzahl etwas niedriger aus als beim Spiel gegen Dänemark am Sonntagvorabend.

So waren ab 20:30 Uhr 5,84 Millionen Zuschauer dabei, das waren gut 600.000 weniger als bei der letzten Partie. Auch die Marktanteile fielen mit 18,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen etwas geringer aus als zuletzt. Trotzdem machte der Handball das ZDF in diesem Timeslot zum Marktführer beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen musste man sich im direkten Duell nur dem "Bachelor" geschlagen geben. Die Tagessiege gingen allerdings jeweils an das Dschungelcamp. Beim Gesamtpublikum hielt sich Das Erste gegen die Handball-Konkurrenz recht wacker und lockte mit dem Film "Die Notlüge" immerhin 4,08 Millionen Zuschauer an, was 12,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Nach der Handball-Übertragung schalteten die Zuschauer in Scharen ab - oder zum Dschungelcamp um. Das "Auslandsjournal" kam ab 22:15 Uhr mit 1,72 Millionen Zuschauern nicht mehr über ungewöhnlich schwache 6,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar nur für 3,0 Prozent. Auch "ZDFzoom: Der wahre Preis für den perfekten Apfel" lief mit 1,5 Millionen Zuschauern und 7,1 Prozent Marktanteil kaum besser. Markus Lanz - der in diesem Jahr nicht mehr die übliche Dschungeldosis verabreichen kann, weil die RTL-Gruppe das nun selbst übernimmt - steigerte sich dann immerhin mit 1,33 Millionen Zuschauern wieder auf 10,0 Prozent.

Nochmal zurück zum Sport: Bei Sky stießen die Zweitliga-Spiele auf eher überschaubares Interesse. Die Spiele ab 20:30 Uhr sahen im Schnitt 170.000 Zuschauer, das reichte für Marktanteile von 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das nach der ersten Halbzeit abgebrochene Kellerduell zwischen Darmstadt und Kaiserslautern zählte 150.000 Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 0,6 Prozent beim Gesamtpublikum umd 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Teilen