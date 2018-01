Hoffnungsvoller Start für neue Vox-Serie "Gone"

© MG RTL D/NBCU

Die neue von Vox koproduzierte Serie "Gone" legte am Mittwochabend gegen starke Konkurrenz einen soliden Start hin. Vor allem die Entwicklung im Lauf des Abends stimmt optimistisch. Vor ProSiebens "Zoo" lag die Serie allemal.



25.01.2018 - 09:44 Uhr von Uwe Mantel 25.01.2018 - 09:44 Uhr

Grenzenloser Jubel dürfte beim Blick auf die Quoten der neuen Vox-Koproduktion "Gone" zwar noch nicht ausbrechen, trotzdem dürfte man in Köln mit dem Start der Serie ganz zufrieden sein - und das liegt vor allem an der Entwicklung im Lauf des Abends. Gestartet ist "Gone" nämlich um 20:15 Uhr zunächst mit verhaltenen 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 1,98 Millionen Zuschauern.

Optimistisch stimmt aber, dass die Serie ihre Zuschauer nicht nur halten, sondern sogar weitere einsammeln konnte: Die zweite Folge sahen ab 21:08 Uhr schon 2,1 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 7,1 Prozent. Zum Vergleich: Die letzte internationale Koproduktion "Ransom" pendelte am ersten Abend ebenfalls um die 7-Prozent-Marke - damals lief allerdings die zweite Folge deutlich schwächer als die erste, in den darauffolgenden Wochen ging's dann deutlich unter den Senderschnitt. Nun gibt's zumindest begründete Hoffnung, dass es diesmal anders läuft.

Das Serien-Duell mit ProSieben konnte Vox in dieser Woche in jedem Fall schonmal deutlich für sich entscheiden. "Zoo" konnte sich dort vom Tiefstwert der Vorwoche zwar wieder etwas erholen, mit 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen läuft es aber weiterhin sehr schlecht. 880.000 Zuschauer sahen die Doppelfolge, Vox hatte also mehr als doppelt so viele Zuschauer. Die Gesamt-Zuschauerzahl lag auch bei RTL II höher: Dort meldeten sich die Baby-Formate "Babys! Kleines Wunder - Großes Glück" mit 930.000, "Die Babystation" mit 1,08 Millionen Zuschauern zurück. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag aber unter den ProSieben-Werten und mit 5,1 und 5,3 Prozent auf einem ausbaubaren Niveau.

Teilen