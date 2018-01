"Der Bergdoktor" lässt "Kroatien-Krimi" keine Chance

© ZDF/Roland Defrancesco

"Der Bergdoktor" verlor im Vergleich zur letzten Woche zwar ein paar Zuschauer, blieb am Donnerstag aber das Maß der Dinge - und punktete auch bei den Jüngeren. Den "Kroatien-Krimi" im Ersten kostete das spürbar Zuschauer.



26.01.2018 - 09:26 Uhr von Uwe Mantel 26.01.2018 - 09:26 Uhr

Nachdem die neueste Staffel des "Bergdoktors" in den vergangenen beiden Wochen an der 7-Millionen-Zuschauer-Marke kratzte, gab es diesmal einen leichen Quotenrückgang, der aber nichts an der grundsätzlichen Dominanz der Reihe ändern konnte. Mit 6,66 Millionen Zuschauern heimsten Hans Sigl und Co. einmal mehr völlig ungefährdet den Tagessieg beim Gesamtpublikum ein. Der Marktanteil lag bei 21,1 Prozent. Bemerkenswert ist dabei auch, wie gut der "Bergdoktor" auch das jüngere Publikum erreicht: Mit 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen musste das ZDF auch in dieser Altersgruppe nur RTL den Vortritt lassen.

Diese übermächtige Konkurrenz machte dem "Kroatien-Krimi" das Leben deutlich schwerer. Mit 4,24 Millionen Zuschauern und 13,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lief es zwar auch für die Krimi-Reihe im Ersten nicht schlecht, die Werte blieben aber merklich hinter den Quoten der beiden ersten Filme im Herbst 2016 zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es diesmal für solide 7,0 Prozent Marktanteil.

